Trump pokračuje v tlaku na centrálnu banku, Fed podľa neho zvýšil úrokové sadzby príliš rýchlo

WASHINGTON 24. júna (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump pokračuje v tlaku na centrálnu banku USA, keď vyhlásil, že akciový trh a ekonomický rast krajiny by boli oveľa vyššie, ak by nebolo krokov Federálneho rezervného systému (Fed). Podľa Trumpa Fed "nevie, čo robí" a zvýšil úrokové sadzby príliš rýchlo.

"Predstavte si, čo by mohlo byť, ak by to Fed pochopil správne", napísal prezident USA v pondelok na Twitteri.

Donald Trump nabáda Federálny rezervný systém, aby znížil úroky. "Teraz sa zastavili, ako tvrdohlavé dieťa, keď potrebujeme zníženie úrokov a uvoľnenie, aby sa vykompenzovalo to, čo iné krajiny robia proti nám," vyhlásil šéf Bieleho domu.

Centrálna banka USA na svojom ostatnom zasadaní ponechala hlavnú úrokovú sadzbu v pásme 2,25 až 2,5 percenta, ale naznačila jej možné zníženie v budúcnosti.





