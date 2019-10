Trump po telefonáte s dvomi neznámimi spojencami pozastavil odtajnenie dokumentov FBI

WASHINGTON 21. septembra (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump v piatok rozhodol o pozastavení vlastného rozhodnutia z pondelka, ktorým určil na odtajnenie množstvo dokumentov FBI týkajúcich sa vyšetrovania ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb.

Odhalili by škaredé veci

Prezident si pôvodne od odtajnenia podľa amerických médií sľuboval najmä znemožnenie samotných vyšetrovateľov, keďže sľuboval, že dokumenty ukážu "niektoré veľmi škaredé veci" z prostredia FBI vrátane sms-správ jej agentov a predstaviteľov ministerstva spravodlivosti. Američania si napriek tomu od odtajnenia sľubovali aj to, že im ponúkne hlbší pohľad aj na samotné ruské zasahovanie do volieb.



V piatok však Trump nečakane oznámil, že odtajnenie materiálov sa rozhodol zatiaľ zastaviť. Ako dôvod prezident uviedol, že vyšetrovanie sa týka aj spojeneckých krajín, a dve z nich ho údajne požiadali, aby odtajnenie stopol.

Dvaja veľmi dobrí spojenci

Trump zmenu plánov oznámil v rozhovore pre televíziu Fox News. Na otázku moderátora, ako pokračuje odtajnenie dokumentov, Trump najprv uviedol, že "sa to hýbe", vzápätí však oznámil, že odtajnenie zastavil, pretože mu v tejto veci telefonovali "dvaja veľmi dobrí spojenci". "Musíme rešpektovať ich priania. Ale pôjde to von," vyhlásil Trump. O ktoré dve krajiny by malo ísť, to prezident nepovedal.



Podľa neskoršieho Trumpovho príspevku na Twitteri dokonca už ani nie je isté, či prezident tieto materiály odtajní aspoň neskôr.

Trump v tomto príspevku napísal, že materiály určené pôvodne na odtajnenie nechal preveriť inšpekcii ministerstva spravodlivosti. "Nakoniec, ešte stále ich môžem odtajniť, ak sa to ukáže ako potrebné," dodal.

