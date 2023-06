Trump označil Putina za šikovného a múdreho chlapíka a jeho kroky na Ukrajine sú vraj geniálne

23.2.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý americký prezident Donald Trump pochválil najnovšie kroky ruského prezidenta Vladimira Putina súvisiace s Ukrajinou. Šéfa Kremľa v rozhovore s rozhlasovými publicistami Clayom Travisom a Buckom Sextonom dokonca označil za „šikovného a múdreho chlapíka“. Referuje o tom web npr.org.

Putin zachová mier

Putin sa v pondelok rozhodol uznať nezávislosť samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny a poslal tam ruské vojská, aby plnili údajnú „mierovú“ operáciu.

„Keď som to videl v televízii, povedal som si: To je geniálne. Putin tam príde a zachová mier. Bude to najsilnejšia mierová sila. Niečo také by sme potrebovali na našej južnej hranici,“ povedal 75-ročný Trump. Dodal, že Putin je veľmi šikovný človek a že ho veľmi dobre pozná.

Biden údajne nevie čo robí

Trump neskôr poznamenal, že keby bol vo funkcii prezidenta USA, Moskva by sa v súvislosti s Ukrajinou takto nesprávala. Svojho nástupcu Joea Bidena pritom označil za človeka, ktorý „nemá poňatia o tom, čo robí“.

Trumpove slová sa však v Bielom dome nestretli s pochopením. „Snažíme sa nenechať si radiť od niekoho, kto chváli prezidenta Putina a jeho vojenskú stratégiu, kto vyjadril otvorenosť k zrušeniu sankcií voči Rusku v súvislosti s anexiou Krymu, alebo kto povedal lídrom G7, že Krym je súčasťou Ruska,“ skonštatovala hovorkyňa Bieleho domu Jen Psakiová.

