Trump navrhuje bezcolný obchod s Európskou úniou, obáva sa však odmietnutia

WASHINGTON 25. júla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump uviedol, že európskym predstaviteľom navrhne, aby obe strany zrušili všetky clá, bariéry a subvencie. Urobiť to chce na stredajšom stretnutí s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom.

Trump túto myšlienku spomenul už v minulosti, ale v utorok večer na Twitteri napísal, že pochybuje, či Európania do toho pôjdu. "To by sa konečne volalo slobodný trh a čestný obchod! Dúfam, že to urobia, my sme pripravení - ale oni nie sú!" konštatoval Trump.



Ešte skôr v priebehu utorka americký prezident na Twitteri napísal, že obchodní partneri musia buď vyjednať čestnú dohodu, alebo platiť clá. USA a ich európski spojenci sú v spore pre americké clá na dovoz ocele a hrozí, že obchodný spor sa rozšíri aj na automobilové odvetvie.

