Trump má zoznam piatich ľudí na Haleyovej post, ale jeho dcéra Ivanka veľvyslankyňou nebude

K Trumpovi sa dostali správy, že Haleyovú by mohla nahradiť jeho dcéra Ivanka Trumpová. Vyjadril sa, že by bola "úžasná", no vie, že ak by ju vybral, obvinili by ho z rodinkárstva. Trumpová neskôr na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter napísala, že ona veľvyslankyňu nenahradí.