Trump kritizuje ministra spravodlivosti, ktorý nehodlá vyhovieť jeho požiadavkám

WASHINGTON 24. augusta (WebNoviny.sk) - Vo Washingtone sa v piatok už tretím dňom naďalej stupňuje ostrý spor medzi prezidentom Donaldom Trumpom a jeho ministrom spravodlivosti Jeffom Sessionsom, ktorý sa vo štvrtok otvorene postavil proti svojmu šéfovi. Trump ho za to v piatok skritizoval v mnohých tweetoch, v ktorých ho obviňuje, že pracuje proti nemu, a pritom by mal hľadať chyby radšej na druhej strane, teda v radoch opozičných demokratov.

"Pozri sa na všetku tú korupciu, ktorá je na ´druhej strane´! No tak, Jeff, pusti sa do toho, krajina čaká!" prihováral sa v piatok prezident svojmu ministrovi cez Twitter.

Odmieta príkazy

Sessions už vo štvrtok vyhlásil, že tlaku zo strany prezidenta neustúpi a nikto mu nebude diktovať, ako má vykonávať svoju funkciu.

"Pokiaľ ja budem ministrom spravodlivosti, kroky tohto ministerstva nebudú nevhodne ovplyvňované na základe politických požiadaviek," vyhlásil Sessions.



Hlavným problémom medzi Trumpom a Sessionson je vyšetrovanie údajného zasahovania Ruska do americkej prezidentskej kampane v roku 2016, ktorá Trumpa vyniesla do kresla prezidenta, pričom podľa amerických tajných služieb a zistení amerických vyšetrovateľov sa tak stalo s podporou Ruska. Trump desiatky ráz vyzýval Sessionsa, aby toto vyšetrovanie zastavil, pretože podľa jeho názoru škodí krajine, no Sessions to vždy odmietol.

Minister spravodlivosti na Trumpovu požiadavku opakovane odpovedal s tým, že on sám ani nemá právomoc zastaviť vyšetrovanie vedené tímom špeciálneho vyšetrovateľa Roberta Muellera. Sessions sa totiž už pred vyše rokom rozhodol sám od seba vzdať právomocí súvisiacich s prácou tohto tímu, ktorý odvtedy spadá pod námestníka ministra spravodlivosti Roda Rosensteina.

"Čo je toto za človeka"

Sessions vtedy argumentoval, že nechce mať nič spoločné s vyšetrovaním údajného vzťahu Ruska so súčasnou americkou administratívou, ktorej je sám súčasťou. Práve to mu Trump v týchto dňoch nevie odpustiť a stále sa k tejto téme vracia.

"Je to veľmi, veľmi smutné. Jeff Sessions sa vzdal právomocí, a to nemal robiť. Alebo mi to mal dopredu povedať," vyhlásil tento týždeň Trump v rozhovore pre televíziu Fox News.



"Dokonca aj moji nepriatelia mi hovoria: ´Jeff Sessions ti mal povedať, že sa vzdá právomocí, a v tom prípade by si ho ani nevymenoval.´ Najprv zobral tú prácu (post ministra spravodlivosti - pozn. SITA) a potom povedal ´vzdávam sa právomocí´. Hovorím si: Čo je toto za človeka," popisoval Trump vo Fox News svoj aktuálny pohľad na Sessionsa.

Trump sa v tohtotýždňovom rozhovore pre Fox News, o ktorej je inak známe, že je jeho obľúbenou a preferovanou spravodajskou stanicou, nevyhol ani nepríjemnejším otázkam. Na zmienku o svojom prípadnom odstúpení však reagoval kategoricky: "Padli by trhy! Všetci by boli veľmi chudobní!"

