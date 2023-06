Truban s Beblavým chcú Haščákovi a jeho kumpánom ukázať, že Slovensko patrí slušným ľuďom

8.1.2020 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia koalície Progresívne Slovensko (PS)/Spolu Michal Truban a Miroslav Beblavý organizujú v Bratislave protest s názvom Berieme si späť naše peniaze.

Ako informovali na sociálnej sieti Facebook, spolumajiteľovi investičnej skupiny Penta Jaroslavovi Haščákovi a „jeho kumpánom“ chcú ukázať, že Slovensko patrí slušným ľuďom, nie oligarchom a ich figúrkam. Protest sa uskutoční v pondelok 13. januára od 10:00 do 11:30 pred Digital Parkom.

„Slovensko sa musí zbaviť vplyvu oligarchov na náš štát. Finančné skupiny ako Penta si dokázali kúpiť politikov za každej vlády. Vďaka tomu neférovo zarábajú na úkor nás všetkých. Toto sa musí skončiť. Na proteste predstavíme náš úplne nový a razantný návrh, ako získať späť peniaze, o ktoré nás všetkých obrali,“ napísali. Miesto stretnutia bude na chodníku pri autobusovej zastávky Dvory smerom z Petržalky.

Strany PS, Spolu a Kresťanskodemokratické hnutie usporiadali 17. októbra minulého roku protest pred domom Jaroslava Haščáka. Reagovali tak na údajnú nahrávku z kauzy Gorila, ku ktorej sa vtedy dostali viaceré médiá. Práve Penta je spájaná s kauzou Gorila, aj keď to jej predstavitelia odmietajú. Pre uniknuté nahrávky finančná skupina avizovala podanie trestného oznámenia.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?