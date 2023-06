Trosky čínskej rakety dopadnú na Zem cez víkend, nemali by ohroziť ľudí ani majetok

7.5.2021 (Webnoviny.sk) - Horný stupeň čínskej rakety Dlhý pochod 5B zväčša zhorí v atmosfére a nebude predstavovať veľké nebezpečenstvo pre ľudí alebo majetok na zemi. Skonštatoval to hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí Wen-ping Wang s tým, že čínske úrady včas zverejnia informácie o návrate rakety, ktorý je očakávaný počas nadchádzajúceho víkendu.

Čína podľa Wanga venuje návratu horného stupňa rakety do atmosféry Zeme veľkú pozornosť. „Pokiaľ tomu rozumiem, tento typ rakety má špeciálny technický dizajn a obrovská väčšina zariadení zhorí a rozpadne sa počas návratu, takže je veľmi nízka pravdepodobnosť, že by mohla spôsobiť škody leteckým aktivitám alebo na zemi," vyjadril sa počas pravidelného tlačového brífingu.

Miesto dopadu nie je známe

Veľká časť rakety, ktorá na obežnú dráhu vyniesla hlavný modul čínskej vesmírnej stanice, by sa mala vrátiť na Zem najskôr v sobotu, pričom miesto jej dopadu zatiaľ nie je známe.

Použité rakety sa zvyčajne vrátia do atmosféry krátko po štarte, najčastejšie nad vodou, a nezostávajú na orbite. Čínska vesmírna agentúra zatiaľ neinformovala, či hlavný stupeň rakety Dlhý pochod 5B ovládajú alebo bude klesať nekontrolovane. Vlani v máji pritom iná čínska raketa nekontrolovane dopadla do Atlantického oceána pri Západnej Afrike.

Trosky zrejme skončia v Tichom oceáne

Americké ministerstvo obrany očakáva, že raketa dopadne na Zem v sobotu. Kde to však bude, zatiaľ nie je možné presne určiť. Nezisková organizácia Aerospace Corp. očakáva, že trosky dopadnú do Tichého oceána, blízko rovníka.





Raketa Čchang-čeng 5B (Dlhý pochod 5B) vyniesla 29. apríla na obežnú dráhu Zeme hlavný modul Tchien-che (v preklade Nebeská harmónia) prvej čínskej stálej vesmírnej stanice. Let bol prvým z 11 misií potrebných na dokončenie, zásobovanie a obsadenie stanice do konca budúceho roka.

Meria približne 30 metrov

Hlavný modul je časť stanice, kde budú astronauti bývať po dobu maximálne šiestich mesiacov. Ďalších desať letov vyšle na orbitu dva ďalšie moduly určené na experimenty, štyri dodávky nákladu a štyri misie s posádkami.

Zhruba 30-metrový stupeň rakety bude jednou z najväčších vesmírnych trosiek, aké kedy dopadli na Zem. Vlaňajšia 18-tonová raketa zas bola najťažšia, ktorá nekontrolovane spadla od bývalej sovietskej stanice Saľut 7 v roku 1991.

Čína má ambiciózny program

Prvá čínska vesmírna stanica Tchien-kung 1 (Nebeský palác 1) sa v roku 2016 zrútila do Tichého oceána po tom, ako Peking potvrdil, že nad ňou stratil kontrolu. Tchien-kung 2 v roku 2019 vesmírna agentúra zámerne zničila v atmosfére.





Čína má ambiciózny vesmírny program. V roku 2003 vyslala na obežnú dráhu prvého astronauta a neskôr tam poslala aj vesmírnu stanicu. V roku 2019 sa stala prvou krajinou, ktorá pristála s roverom na odvrátenej strane Mesiaca a minulý rok odtiaľ priviezla prvé vzorky od 70. rokov minulého storočia. Vlani zase úspešne poslala ďalší rover na Mars.

