Trojskokan Tomáš Veszelka skončil šiesty na halových majstrovstvách Európy

GLASGOW 3. marca (WebNoviny.sk) - Slovenský trojskokan Tomáš Veszelka obsadil vo finále 35. halových ME v atletike šiestu priečku výkonom 16,35 z druhej série pokusov. Zverenec Radoslava Dubovského dosiahol druhé najlepšie slovenské umiestenie v Glasgowe, najlepším je zlato Jána Volka na 60 m.

Veszelkovo ôsme "veľké" finále

V trojskoku v ére samostatnosti ešte nijaký trojskokan neskončil tak vysoko, Jaroslav Dobrovodský bol dvakrát jedenásty (Turín 2009, Paríž 2011). Odchovancovi lučenského kouča Daniela Pauka sa nepodarilo zopakovať výborný výkon z kvalifikácie (16,78 m), no zrejme sa uňho objavili problémy s členkom.

Štvrtý pokus dokonca vynechal, šetril sily. Veszelkova finálová séria: 16,11 - 16,35 - 15,99 - vynechal - x - x. Pre nádejného trojskokana to bolo už jeho ôsme finále na vrcholnom podujatí, druhé seniorské, keď vlani skončil na ME pod holým nebom v Berlíne ôsmy.

Zlato si vybojoval Babajev

Dvadsaťtriročný Veszelka bol na ME do 23 rokov štvrtý (2017) i piaty (2015), na EYOF-e v roku 2011 šiesty v trojskoku aj diaľke, na juniorských ME 2013 ôsmy, na Svetovej univerziáde 2017 jedenásty a na MS 2011 do 18 rokov deviaty.

Zlato si vybojoval Veszelkov večný súper, majster Európy 2017 do 23 rokov Nazim Babajev z Azerbajdžanu v absolútnom osobnom rekorde 17,29 m pred olympijským šampiónom z Pekingu 2008 už 35-ročným Portugalčanom Nelsonom Évorom (17,11 - sezónne maximum) a majstrom Európy 2016 Nemcom Maxom Hessom (17,10 - sezónne maximum).

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !