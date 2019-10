Trojnásobný víťaz Tour de France favorizuje Valverdeho, preteky sú bez Frooma maximálne otvorené

9.7.2019 (Webnoviny.sk) - Trojnásobný víťaz cyklistickej Tour de France Greg LeMond vyslovil zaujímavú predpoveď. Podľa neho sa tento rok na francúzskych cestách môže tešiť z celkového triumfu španielsky veterán Alejandro Valverde.

"Ak sú pravdivé chýry, že zhodil 5 kilogramov, patrí k favoritom," podotkol 58-ročný Američan.

Valverde počas prípravy schudol

Šampión z rokov 1986, 1989 a 1990 pre belgickú Sporzu prezradil, že matematicky to tento rok vyzerá na španielskeho veterána v službách tímu Movistar. Valverde sa vlani v Innsbrucku na mimoriadne kopcovitej trati stal majstrom sveta, ale o rok oslávi štyridsiatku.

A to už je aj v cyklistike vek hodný športového dôchodku. Momentálne po troch odjazených etapách patrí Valverdemu 42. priečka s odstupom 1:30 min za lídrom Julianom Alaphilippom. "Počul som, že Valverde v príprave na Tour de France zhodil 5 kg. Ak je to pravda a je v takej kondícii ako v minulosti, potom by matematicky mohol vyhrať celé preteky. Päť kilogramov dolu, to je ušetrených 6 minút v stúpaniach. Samozrejme, každé zhodené kilo si vyberá aj daň," pokračoval LeMond.

Celkovo si však legendárny Američan nemyslí, že tento rok je vopred jasný favorit na celkový triumf. Po vynútenej absencii zraneného štvornásobného šampióna Christophera Frooma vidí preteky ako maximálne otvorené.

Pozor na obhajcu Thomasa

"Pozor na obhajcu Gerainta Thomasa. Jeho tím toho veľa súťažne nenajazdil v príprave, ale som si takmer istý, že prišiel vo výbornej forme. Samozrejme, je tam aj jeho spolujazdec Egan Bernal. Nevýhoda mladého Kolumbijčana spočíva práve v tom, že je mladý a nemá potrebné skúsenosti," dodal LeMond.

Americký expert predpokladá, že celkový víťaz vzíde z plejády kvalitných vrchárov aj preto, že tento rok sa organizátori rozhodli zaradiť iba jednu individuálnu časovku. Dôležitejším faktorom teda bude dobrá kondícia vo vysokých kopcoch a tiahlych alpských stúpaniach na záver pretekov.

"Favoritmi sú vrchári, aj preto má Valverde šancu. Sú tu však aj Thibaut Pinot, Romain Bardet, Rigoberto Urán, či Nairo Quintana. Ja by som sa nechcel tento rok postaviť na štart Tour de France s toľkými kilometrami v kopcoch a tak málo kilometrami v časovkách. Radšej by som uprednostnil 50 km v časovke a najlepšie dve," cituje LeMonda špecializovaný portál Cyclingnews.

VIAC O TÉME: TOUR DE FRANCE 2019

Program, výsledky a profily etáp

Poradie – žltý dres

Poradie – zelený dres

Poradie – bodkovaný dres

Poradie – biely dres





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !