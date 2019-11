Trnavský Spartak čaká futbalový sviatok, v predkole Ligy majstrov nastúpia vo Varšave

TRNAVA 23. júla (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový šampión FC Spartak Trnava nastúpi v utorok večer v úvodnom vystúpení 2. predkola Ligy majstrov 2018/2019 na ihrisku poľskej Legie Varšava.

Duel na Štadióne poľskej armády má výkop o 21.00 h SELČ a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Maďar Ádam Farkas. Odveta v Trnave sa uskutoční 31. júla o 20.30 pod taktovkou Izraelčana Roia Reinshreibera.

"Andeli" v 1. predkole kontinentálnej pohárovej súťaže číslo jeden prekonali bosnianskeho protivníka HŠK Zrinjski Mostar, ďalej prenikli po domácej výhre 1:0 a remíze vonku 1:1.

Možno najdôležitejší zápas v kariérach

V generálke na Legiu však v sobotňajšom stretnutí 1. kola nového ročníka Fortuna ligy prehrali v Senici (0:1). Podľa "špílmachra" Jána Vlaska by mali Trnavčania tento neúspech čo najskôr pustiť z hláv a naplno sa skoncentrovať na duel vo Varšave. "Bude náročné zabudnúť na prehru, ale nič iné nám nezostáva. V Poľsku nastúpime na možno najdôležitejší zápas v našich kariérach. Potrebujeme sa poriadne zregenerovať a pripraviť sa tak, aby sme podali čo najlepší výkon," vyhlásil pre oficiálny web trnavského Spartaka 28-ročný rodák z Bojníc, ktorý v rokoch 2015-2017 hrával v poľskej Ekstraklase za Zaglebie Lubin.



Skúsenosťami s pôsobením v Poľsku sa z trnavského tímu môžu pochváliť aj brankár Dobrivoj Rusov, stopér a kapitán mužstva Boris Godál či stredopoliari Erik Grendel a Anton Sloboda. Posledný menovaný sa už dokonca raz strelecky presadil proti Legii, 31. augusta 2014 prispel gólom k ligovému triumfu Podbeskidzia Bielsko-Biala (2:1).

V tamojšej najvyššej súťaží účinkoval aj kouč Spartaka Radoslav Látal, s Piastom Gliwice v sezóne 2015/2016 obsadil vicemajstrovskú pozíciu práve za Legiou. "Čaká nás futbalový sviatok. Legia má nádherný štadión, ktorý bude plný. Verím, že rovnako vypredajú fanúšikovia aj spartakovský stánok. Bude to kvalitný súboj z oboch strán. Budeme bojovať," povedal Látal.

Čakajú búrlivú atmosféru

Trnavský klub sa v minulosti na európskej pohárovej scéne stretol iba s jedným poľským súperom - v skupinovej fáze Pohára Intertoto uhral dve remízy s Wislou Krakov (0:0 doma, 2:2 vonku). "Pre takéto zápasy pracujeme celú sezónu, aby sme si mohli zmerať sily so zvučnejším súperom či pritiahli fanúšikov na tribúny a vypredali štadión. Bude to pekný sviatok. Ide o trochu inú futbalovú kategóriu,“ myslí si oporný stĺp trnavskej defenzívy Boris Godál.



"Bude tam búrlivá atmosféra, musíme si to určite užiť. Šanca hrať v Lige majstrov proti takémuto súperovi sa nemusí opakovať. Domáci budú ako favorit pod tlakom. My môžeme iba získať. Uvidíme, ako to dopadne,“ nadviazal Erik Grendel.

Legia hrala v LM proti slovenskému tímu aj v ročníku 2015/2016. V 3. predkole vtedy prešla cez AS Trenčín po výsledkoch 1:0 vonku a 0:0 doma. V spomenutej edícii napokon postúpila až do skupinovej fázy, kde dokonca remizovala s neskorším šampiónom Realom Madrid (3:3). Poľský klub má na konte aj dve konfrontácie so Slovanom Bratislava v predkole Európskeho pohára majstrov 1956/1957, v tom čase ešte pod značkou CWKS Varšava. Ďalej vtedy išli "belasí", ktorí na Tehelnom poli triumfovali 4:0 a v odvete podľahli protivníkovi 0:2.

Legia vstúpila do ligovej sezóny prehrou

"Legionisci" rovnako ako Spartak vystúpili do ligovej sezóny 2018/2019 prehrou. Varšavský tím v sobotu doma podľahol Zaglebiu Lubin (1:3). V 1. predkole LM si síce poradili s írskym mužstvom Cork City (1:0 vonku, 3:0 doma), ale na domácej scéne to bola už druhá súťažná prehra v tomto ročníku, keďže predtým v dueli Poľského superpohára podľahli Arke Gdynia (2:3). "Nie je dôvod na paniku. Viem, že sme prehrali, ale najdôležitejšie je zachovať pokoj. Máme problémy v obrane a sme si vedomí chýb, ktoré robíme. Pracujeme však na tom, aby sme sa zlepšili a eliminovali naše nedostatky. Prehrali sme bitku, ale nie vojnu. Bol to prvý zápas v Ekstraklase. Sezóna je dlhá, aj keď je pravda, že úvodný duel má veľký psychologický význam," povedal na klubovom webe tréner Legie Dean Klafurič.

Podľa viacerých poľských médií ostatné počínanie varšavského tímu nevlialo do radov sympatizantov Legie mnoho dôvodov na optimizmus. Ako uviedol web Laczy nas pilka, oficiálny kanál Poľského futbalového zväzu (PZPN), je údajne otázkou času, kedy mužstvo prevezme doterajší kouč tamojšej reprezentácie Adam Nawalka.





