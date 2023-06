Trnavská nemocnica sa chce vrátiť k štandardnej medicíne, uprednostnia zatiaľ jednodňové zákroky

Fakultná nemocnica v Trnave sa chce v priebehu mája vrátiť k štandardnej medicíne spred obdobia pandémie ochorenia COVID-19.

Pôjde však o postupné kroky. Povedal to riaditeľ nemocnice Vladislav Šrojta s tým, že o návrate k „bielej medicíne” prebieha komunikácia s ministerstvom zdravotníctva.

Prednosť dostane nábeh na jednodňové výkony, pri ktorých pacient príde ráno a večer odíde domov,“ povedal Šrojta. Nemocnica eviduje výrazné zlepšenie situácie s ochorením COVID-19 a má aj výrazne menej pacientov. Stále však musí byť podľa jej riaditeľa pripravená aj na možný príchod ďalšej vlny pandémie.

Fakultná nemocnica v Trnave mala v čase vrcholu pandémie podľa riaditeľa Šrojtu takmer 170 reprofilizovaných lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19, v súčasnosti ich drží ešte okolo stovky, aj keď počet hospitalizovaných je aktuálne výrazne nižší.

