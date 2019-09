Trnavčania nechcú v odvete play-off Európskej ligy nič podceniť, Chudý prezradil recept na úspech

TRNAVA 29. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalisti slovenského šampióna FC Spartak Trnava nastúpia vo štvrtok v odvetnom zápase play-off Európskej ligy 2018/2019 proti slovinskému tímu NK Olimpija Ľubľana.

Minulotýždňový úvodný zápas na štadióne Stožice sa skončil víťazstvom "andelov" 2:0. Tí sú tak vo skvelej východiskovej pozícii pre postup do skupinovej fázy druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

Stretnutie na trnavskom Štadióne Antona Malatinského sa začína o 20.30 h SELČ a píska ho Talian Luca Banti."Nesmieme nič podceniť, máme za sebou iba polčas. V Ľubľane pri nás niekoľkokrát stálo aj šťastie, ktoré nám chýbalo s Crvenou zvezdou," povedal podľa oficiálneho klubového webu brankár Spartaka Martin Chudý.

Mužstvu trénera Radoslava Látala sa v 3. predkole Ligy majstrov nepodarilo preniknúť ďalej cez srbskú Crvenu zvezdu Belehrad (predtým vyradili Legiu Varšava aj Zrinjski Mostar, pozn.).

Chudý prezradil recept na úspech

Proti slovinskému protivníkovi si však chce napraviť chuť a premiérovo v novodobej histórii sa predstaviť v skupinovej fáze kontinentálneho pohára číslo dva. Trnava už v minulosti dvakrát účinkovala v play-off EL, avšak v sezónach 2011/2012 a 2014/2015 neuspela v konfrontáciách proti ruskému Lokomotivu Moskva, resp. švajčiarskemu FC Zürich.



"Veľmi sa tešíme. Môže to byť v našich kariérach pozitívny krok. Okrem Bakoša s Grendelom si skupinu jednej či druhej európskej súťaže nikto z nás nezahral. Bolo by krásne po toľkých rokoch urobiť takýto úspech nielen pre klub, ale tiež slovenský futbal. Urobíme všetko pre to, aby sme to zvládli. Nebude to ľahké, majú nepríjemných hráčov. Môže prísť červená karta a opäť sa všetko začne vyvíjať inak. Očakávame, že na nás vybehnú, aby čo najskôr skórovali a prinavrátili si šancu. Keď budeme hrať tímovo, agresívne, strelíme gól, verím, že ich to psychicky nalomí a uspejeme," doplnil trnavský gólman Chudý.

Godál hovorí o špecifickej sezóne

Spartak sa na odvetu s Olimpijou nenaladil víťazne - v dueli 6. kola Fortuna ligy 2018/2019 .



"Na ihrisku sme nechali maximum. Žiaľ, stretnutiu chýbal gól. Vypracovali sme si naň viac príležitostí ako súper. Cítim sklamanie, no dúfam, že sa nám vo štvrtok podarí postúpiť do skupinovej fázy EL," poznamenal stredopoliar Tomáš Brigant.

"Táto sezóna je špecifická. V minulom roku sme to nezažívali, tento rok áno. V Európe šliapeme. Myslím si, že dozadu je to v poriadku. Strieľame však veľmi málo gólov. Mali sme šance, ktoré zostali nepremenené. Hrozili sme tiež zo štandardiek, bolo tam viacero centrov. Nula teší, ale radšej by som vyhral 10:9 ako remizoval 0:0. Musíme zlepšiť efektivitu," podotkol kapitán Trnavčanov Boris Godál.

Olimpija má nového trénera

Kým Trnava pred touto konfrontáciou proti tímu zo Slovinska ešte nehrala, Olimpija natrafila na slovenského protivníka už tretíkrát. V 2. predkole EL 2013/2014 nestačila na MŠK Žilina (3:1 doma, 0:2 vonku), v rovnakej fáze LM 2016/2017 neuspela proti AS Trenčín (3:4 doma, 3:2 vonku).

Vo štvrtok v Trnave však bude mužstvo z metropoly Slovinska viesť , po ktorom v septembri nastúpi do funkcie Rakúšan Zoran Barišič. Doterajšiemu kormidelníkovi Aleksandarovi Lintovi "zlomila väz" práve minulotýždňová domáca prehra so Spartakom.

Olimpija v nedeľu zvíťazila v rámci slovinskej najvyššej súťaže na ihrisku NK Domžale (2:1). Podľa stredopoliara Roka Kronavetera získala späť stratené sebavedomie a v Trnave sa pokúsi zvrátiť nepriaznivý vývoj play-off.

"Môžem povedať, že sme veľmi spokojní s našou hrou, najmä prvá polovica stretnutia bola fantastická. Nemala žiadnu chybu. Takto vyzerá skutočná Olimpija. Vieme, že máme pred sebou náročnú úlohu, ale nič nie je nemožné. Ešte by som nás neodpisoval," skonštatoval pre web ľubľanského klubu 31-ročný rodák z Mariboru.





