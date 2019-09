Trnavčania dosiahli obrovský úspech, ale odchádzajúci tréner Látal budúcnosť Spartaka nevidí ružovo

TRNAVA 14. decembra (WebNoviny.sk) - Český tréner Radoslav Látal sa so slovenským futbalovým klubom Spartak Trnava rozlúčil štvrtkovým víťazstvom nad Fenerbahce Istanbul (1:0) v D-skupine Európskej ligy 2018/2019.

Štyridsaťosemročný rodák z Olomouca priznal, že ho triumf na záver trnavského angažmánu potešil, no tiež skonštatoval, že na niektoré aspekty pôsobenia v tíme "andelov" by najradšej zabudol.

"Pre nás je to obrovský úspech. Rozlúčili sme sa pekným výsledkom, víťazstvom nad takýmto mužstvom. Pre hráčov je to veľká vzpruha do ďalšej práce a ďalšieho pôsobenia v Spartaku Trnava. Po taktickej stránke sme zápas zvládli, dobre sme bránili, boli sme kompaktní, nepúšťali sme súpera do šancí.

Čakali sme na brejky, tie sa nám podarili, aj keď niektoré sme mohli dotiahnuť do lepšieho konca. Všetko sa odvíjalo od našej dobrej defenzívy. Tá nám dnes fungovala na 100 %. Na konci som nemal strach o výsledok, pretože som cítil, že hráči boli odhodlaní a hrali veľmi dobre. Bola to pekná bodka za tým, čo sme za pol roka v Trnave dokázali. Dúfam, že si to časom uvedomia aj tí, čo nás kritizovali a nadávali nám," uviedol Látal na pozápasovej tlačovej konferencii.

Spartak skončil v "déčku" tretí

Trnava napokon obsadila v "déčku" konečnú 3. pozíciu so ziskom siedmich bodov za Dinamom Záhreb (14) a spomenutým Fenerbahce (8).

"Myslím si, že sme v šiestich zápasoch nesklamali. V každom z nich sme odviedli veľmi kvalitný výkon. Pozrite sa na mužstvá, s ktorými sme sa stretli. Získali sme sedem bodov pre slovenský futbal. Ja už tu nebudem, ale som zvedavý, kedy sa tu na Slovensku také niečo niekomu podarí. Pre mňa osobne to bol fantastický polrok, ale zažil som aj veľa vecí, na ktoré asi nezabudnem, ktoré do futbalu nepatria... Keď to však zhrniem po tej futbalovej stránke, dosiahli sme obrovský úspech. Odviedli sme ohromný kus práce. Musím však povedať, že niektorí ľudia v Trnave dokážu človeku futbal znepríjemniť, pokaziť a to je čierna stránka toho, čo sa mi tu stalo," poznamenal vicemajster Európy 1996.

Budúcnosť klubu nevidí ružovo

Spartak zažil v ostatných týždňoch búrlivé chvíle. Odchod z klubu postupne oznámili tréner Radoslav Látal, generálny manažér Pavel Hoftych, majiteľ Vladimír Poór a napokon aj prezident Spartaka Dušan Keketi.





Látal priznal, že budúcnosť trnavského klubu nevidí "v jasných farbách". "Čo bude s Trnavou, to bohužiaľ neviem. Vidíte, ako to tu momentálne chodí. Všetko sa odvíja od financií. Myslím si, že veľa chlapcov odtiaľ odíde. Príliš dobre to s trnavským futbalom nevidím, pretože keď odíde sedem-osem hráčov zo základnej zostavy, ťažko sa potom mužstvo tvorí a buduje. Ako vravím, vyhliadky nie sú ružové," doplnil Látal.





Niekdajší kormidelník MFK Košice či poľského klubu Piast Gliwice zatiaľ nevie, kam povedú jeho ďalšie kroky. "Momentálne riešim nejaký angažmán, mám už aj zopár ponúk. Som však veľmi unavený. Pôsobenie v Trnave ma strašne vyžmýkalo. Rád by som si aj odpočinul. Uvidíme, v najbližšom čase sa rozhodne, kam ma to potiahne alebo čo bude ďalej," skonštatoval Látal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !