Trnavčania chystajú tichý protest proti týraniu zvierat v cirkusoch

TRNAVA 25. augusta (WebNoviny.sk) – Tichý protest proti týraniu zvierat v cirkusoch pripravuje dnes podvečer skupina mladých ľudí pred predstavením cirkusu Aleš v Trnave. Protestovať chcú plagátmi, transparentami a výzvami, aby ľudia svojimi peniazmi nepodporovali cirkusy so zvieratami.

Pôjde zrejme o jeden z posledných protestov tohto druhu, pretože od 1. septembra začína na Slovensku platiť novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá zakazuje cirkusom využívať divožijúce zvieratá ako sú levy či slony.



Organizátori trnavského protestu oslovili aj známy obchodný reťazec, ktorý cirkusu Aleš poskytol na Veternej ulici pozemok. Podľa stanoviska tohto reťazca pristupujú prevádzkovatelia cirkusu Aleš k zvieratám s maximálnou starostlivosťou.

,,Zvieratá prešli aj v tejto lokácii štátnou veterinárnou kontrolou, ktorá nepotvrdila žiadne nedostatky či pochybenia a povolila prevádzku cirkusu,“ píše v stanovisku vlastník pozemku.



Ministerstvo pôdohospodárstva v súčasnosti pripravuje vyhlášku, ktorá stanoví, ktoré druhy divožijúcich zvierat nebude možné použiť na verejné vystupovanie, pri ktorom by museli predvádzať človekom naučené a v prírode sa bežne nevyskytujúce správanie. Cirkusy so zvieratami budú môcť však naďalej chodiť na Slovensko, pretože im to umožňuje spoločná legislatíva EÚ.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

