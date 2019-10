Trnava sa chce zviditeľniť doma aj v zahraničí, uchádza sa o titul Európske mesto športu

TRNAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) - Trnava sa uchádza o titul Európske mesto športu pre rok 2020. Budúci týždeň prídu do Trnavy členovia hodnotiacej komisie Federácie európskych hlavných miest a miest športu (ACES Europe), aby si pozreli viaceré športoviská.

Obhajovať bude primátor

Vedenie mesta členom komisie ukáže športový areál Základnej školy na Ulici Jána Bottu, futbalový štadión Antona Malatinského, atletický areál Slávie a ďalšie miesta pre športové aktivity. Informovala o tom Veronika Majtánová z Mestského úradu v Trnave.

Kandidatúru Trnavy bude v stredu 24. apríla pred členmi hodnotiacej komisie obhajovať primátor Peter Bročka. Komisári budú hodnotiť nielen športoviská a športové aktivity, ale pod drobnohľad si vezmú aj športovú infraštruktúru, zapojenie obyvateľov do športových podujatí a plánované investičné zámery mesta.

Titul by bol prínosom

Titul Európske mesto športu by podľa Veroniky Majtánovej zviditeľnil Trnavu na Slovensku a v zahraničí, znamenal by aj jej zaradenie do siete miest športu v Európe a možnosť zdieľania skúseností medzi členskými mestami, ako aj možnosť zapojiť sa do podporného systému Európskej komisie.

Samospráva Trnavy pravidelne investuje do budovania športovej infraštruktúry, momentálne je najväčšou investíciou obnova športového areálu Slávie. Dotáciami podporuje viac ako 70 športových klubov a organizuje viaceré športové podujatia. V tomto roku bude Trnava hostiť spoločné Majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike.





