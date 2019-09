Trnava rieši problém so smeráckymi obedmi zadarmo, podpísala zmluvu na projekt chýbajúcej jedálne

TRNAVA 12. marca (WebNoviny.sk) – Projektovú dokumentáciu novej kuchyne a školskej jedálne s kapacitou tisíc obedov pre Základnú školu na Ulici Jána Bottu v Trnave dodá za približne 37-tisíc eur spoločnosť zo Šale.

Na vypracovanie dokumentácie pre zbúranie južného pavilónu má štyri týždne, na projektovú dokumentáciu kuchyne, jedálne a šiestich učební trinásť týždňov.

Stavbu bude financovať z úveru

Žiaci z tejto najväčšej základnej školy v meste chodia od februára na obedy do troch rôznych škôl, čo vyvolalo nevôľu rodičov a spustilo petíciu s tisíckou podpisov.

Po dodaní projektovej dokumentácie vyhlási trnavská radnica verejné obstarávanie na dodávateľa stavby.

Ak by nenastali komplikácie, škola by mohla mať kuchyňu, jedáleň a šesť nových tried k dispozícii od septembra 2020. Náklady na novostavbu sú odhadované na 1,2 milióna eur, Trnava bude stavbu financovať z úveru.

Žiakov dovážajú na obedy autobusy

V súčasnosti sa žiaci prvých troch ročníkov Základnej školy na Ulici J. Bottu v Trnave stravujú v Strednej športovej škole na tej istej ulici, ďalší v Spojenej škole na Beethovenovej ulici a v Základnej škole na Ulici A. Kubinu, kde ich vozí autobus.

Od septembra tohto roku by mali mať k dispozícii dočasnú jedáleň v priestoroch bývalého internátu Strednej priemyselnej školy na Študentskej ulici, čo je blízko ich školy.

Základná škola na Ulici J. Bottu v Trnave má 750 žiakov, bez vlastnej jedálne je už niekoľko desaťročí. Žiaci chodili na obedy do neďalekej Strednej športovej školy, tá však z kapacitných dôvodov zmluvu o zabezpečení stravovania základnej škole k 1. februáru tohto roku vypovedala.





