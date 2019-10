Trnava nechce pokračovať v súdnom spore o pozemky City Areny, zámerom je eliminovať škody

TRNAVA 3. októbra (WebNoviny.sk) – Mestské zastupiteľstvo v Trnave nesúhlasí s ďalším pokračovaním sporu mesta Trnava s akciovými spoločnosťami City-Arena a City-Arena Plus.

Hlasovaním o tom na mimoriadnom rokovaní rozhodlo sedemnásť poslancov. Zároveň konštatovali, že o podaní žaloby na súd primátorom Petrom Bročkom v minulosti mestské zastupiteľstvo nerokovalo, ani nebol tento krok s poslancami konzultovaný.

Chcú eliminovať škody

Mesto Trnava sa žalobou na súde domáha vrátenia pozemkov, na ktorých dnes stojí známe nákupné centrum City Arena. Okresný súd v Trnave v polovici septembra žalobu zamietol, mesto má žalovaným zaplatiť trovy konania. Zvolanie mimoriadneho rokovania zastupiteľstva iniciovalo jedenásť poslancov so zámerom ,,eliminovať škody, ktoré mestu z tohto sporu vznikajú“.

,,Je rozsudok, ktorý, v prípade ak sa mesto neodvolá, bude právoplatný. Sedemnástimi hlasmi sme dali jasný odkaz primátorovi, že nemáme záujem v tomto spore pokračovať, pretože by prinášal mestu len ďalšie riziká škôd bez takého riešenia, ktoré by bolo v prospech obyvateľov mesta,“ povedal jeden z iniciátorov mimoriadneho rokovania zastupiteľstva, poslanec Rastislav Mráz. Primátor Peter Bročka odkázal, že k rokovaniu sa vyjadrí vo štvrtok.

Úspech na súde by nebol výhodný

Predstavitelia spoločnosti City-Arena Pavol Adamec a Jozef Čechovič trnavských poslancov listom informovali, že aj keby Trnava na súde uspela, nebolo by to pre mesto výhodné.

,,Ak by odvolací súd prípadne určil, že kúpna zmluva na predaj pozemkov pod projektom City Arena je neplatná, muselo by mesto Trnava vrátiť spoločnosti City-Arena plnenie, ktoré dostalo v podobe zrekonštruovania Štadióna Antona Malatinského a ďalších investícií do majetku mesta, vrátane ciest a križovatiek, pričom toto plnenie v peňažnom vyjadrení niekoľkonásobne presahuje hodnotu pozemkov, ktoré boli predmetom kúpnej zmluvy,“ napísali v liste poslancom. Spoločnosť City-Arena vyrátala hodnotu tohto majetku na 32-miliónov eur.

Spochybnenie predaja za jedno euro

Pozemky s rozlohou približne 3,5 hektára prakticky v centre mesta ešte v roku 2012 bez verejnej súťaže získala za euro spoločnosť City Arena podnikateľa Vladimíra Poóra, ktorá sa zaviazala ako protihodnotu zmodernizovať mestský futbalový Štadión Antona Malatinského. Poórova spoločnosť postavila prakticky úplne nový štadión, ktorý vzápätí dostala od mesta do prenájmu na 30 rokov tiež za euro na rok.

Na zvyšnej časti predaného pozemku sesterská spoločnosť City-Arena Plus postavila nákupné centrum s hotelom a ďalšími komerčnými prevádzkami. Predaj pozemkov aj prenájom štadióna schválilo vtedajšie Mestské zastupiteľstvo v Trnave hlasmi všetkých poslancov. Mesto Trnava pod vedením terajšieho primátora Petra Bročku predaj pozemkov za jedno euro spochybňuje, argumentuje pritom poskytnutím neoprávnenej štátnej pomoci, čo je podľa jeho názoru v rozpore z pravidlami fungovania Európskej únie.





