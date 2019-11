Trnava nastúpi proti Dinamu bez fanúšikov a Bakoša, líder skupiny oceňuje tímovú hru Spartaka

TRNAVA 24. októbra (WebNoviny.sk) - Bez fanúšikov na tribúnach, ale aj bez Marka Bakoša na ihrisku odohrajú futbalisti FC Spartak Trnava štvrtkový domáci zápas skupinovej fázy Európskej ligy proti Dinamu Záhreb.

Tréner Trnavčanov Radoslav Látal informoval, že najskúsenejší hráč domáceho tímu, 35-ročný útočník Bakoš, má bližšie nešpecifikovaný zdravotný problém a dokonca ho čaká menší operačný zákrok.

Bez väčších zmien v zostave

"Budú nám chýbať Markove skúsenosti. Čo sa týka ďalších hráčov, Rakúšan Fabian Miesenböck mal po ligovom zápase so Senicou jemný otras mozgu. Uvidíme, ako to bude s ním vyzerať po dnešnom tréningu. Kto nastúpi namiesto Bakoša na hrote útoku? Určitú predstavu máme, napríklad Erik Grendel je univerzálny hráč. Inak by v zostave nemali byť väčšie zmeny. Vsadíme na hráčov, s ktorými sme sa predstavili aj v kvalifikačných kolách v pohárovej Európe. Marek tam nebude, ale od nášho spôsobu hry nebudeme ustupovať," uviedol Radoslav Látal na stredajšej podvečernej tlačovej konferencii v Trnave.

Chorvátsky súper Trnavy je momentálne lídrom D-skupiny EL s plným počtom 6 bodov z dvoch zápasov a skóre 6:1. "Oni defenzívou patria medzi najlepších, ale vedia aj útočiť. Pre nás to bude futbalový sviatok. Chceme odohrať taký zápas, aby sme boli spokojní," uviedol defenzívny hráč Trnavy Lukáš Greššák.

Tréner Dinama Záhreb Nenad Bjelica pred zápasom na klubovom webe povedal: "Veríme vo víťazstvo, ale nečaká nás nič ľahké. Trnava disponuje kvalitným tímom. Individuálne schopnosti hráčov možno nie sú na takej úrovni ako u ďalších našich súperov Fenerbahce či Anderlecht, ale Spartak má veľmi dobrú tímovú hru. Sme na čele tabuľky, ale nič to neznamená. Ideme krok za krok a sústredíme sa stále iba na najbližší zápas. Teraz to bude ten v Trnave."

Bez fanúšikov sa hrá ťažko

Na margo prázdnych trnavských tribún ešte dodal: "Je to síce naša výhoda v tomto zápase, ale vždy je lepšie hrať pred divákmi. Samozrejme, berieme realitu, aká je a chceme zvíťaziť." Európska futbalová únia (UEFA) uzavrela Trnavčanom štadión za správanie sa fanúšikov v úvodnom stretnutí skupinovej fázy EL s belgickým Anderlechtom Brusel (1:0).

"Už sme niečo podobné zažili v 1. predkole proti tímu Zrinjski Mostar. Bez fanúšikov sa hrá veľmi ťažko. Ak mám byť úprimný, myslím si, že to má negatívny dopad na futbal. Pre koho sa potom hrá, keď na štadióne nikto nie je? Bohužiaľ, nezostáva nám nič iné, iba to prijať. Obávam sa, že to bude zápas bez emócií," reagoval na tému "fanúšikovia" trnavský kouč Látal v rozhovore pre chorvátske športové periodikum Sportske Novosti.

Duel má výkop o 18.55 h SELČ a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Dán Jakob Kehlet, ktorý viedol aj nedávne medzištátne prípravné stretnutie medzi domácim Švédskom a Slovenskom (1:1).





