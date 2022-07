Trnava môže výmenou za pozemky získať historickú budovu v susedstve radnice, je národnou kultúrnou pamiatkou

Rozľahlá budova v centre mesta bola sídlom poštového a telegrafného úradu v Trnave od roku 1896 až do polovice minulého storočia. Aj potom boli jej dve nadzemné podlažia využívané hlavne na administratívne účely, v súčasnosti je z väčšej časti prázdna a nevyužívaná. Ak by Trnava budovu získala, mohla by po nevyhnutnej rekonštrukcii sceliť areál radnice do jedného uzavretého bloku.