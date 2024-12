Trnava chce dostať bicykel do každej rodiny, mesto vyhlásilo charitatívnu zbierku

7.3.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava v spolupráci s obchodným centrom na Ulici Ferka Urbánka a partnermi organizuje charitatívnu zbierku Bicykel do každej rodiny. Prispieť do nej môže od 16. marca do 9. apríla každý, kto vlastní starší alebo nepoužívaný bicykel, a chcel by ho darovať rodinám, ktoré si kúpu nemôžu dovoliť. Vítané sú aj kolobežky alebo trojkolky.

Zberné miesto v obchodnom dome

Zberné miesto na darované bicykle bude podľa informácií hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej na prízemí obchodného centra Max na Ulici Ferka Urbánka v pracovných dňoch od 15:00 do 20:00 a počas víkendov od 10:00 do 18:00. Po skončení zbierky organizátori vyberú rodiny, do ktorých darované veci poputujú. Ešte predtým prejdú revíziou; do funkčného stavu ich zrenovuje partnerská spoločnosť. K novým majiteľom sa tak dostanú ešte pred začiatkom letnej sezóny, kedy ich budú môcť naplno využiť.

Cieľom projektu je podporiť voľnočasové a športové aktivity aj pre sociálne slabšie rodiny. Mesto Trnava práve v tomto roku nesie titul Európske mesto športu.

Aktívne trávenie voľného času

„Projekt Bicykel do každej rodiny nás veľmi oslovil a preto nad ním mesto Trnava prevzalo záštitu. Našou úlohou je zodpovedný výber rodín, ktoré si vzhľadom na svoju sociálnu a ekonomickú situáciu nemôžu dovoliť kúpiť bicykel pre každého jej člena. Verím, že práve týmto projektom spoločne prispejeme k podpore pohybovej gramotnosti detí a rovnako aj k tomu, aby rodičia so svojimi deťmi trávili voľný čas aktívne,“ povedala viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská.

Trnava sa v ostatných rokoch stáva mestom priateľským k cyklistom. Každý rok pribúdajú nové cyklochodníky, začiatkom tohto roku pri železničnej stanici radnica sprístupnila parkovací dom pre bicykle. Dobre sa v meste rozbehol aj systém zdieľaných elektrických bicyklov, vlani si ich registrovaní užívatelia vypožičali viac ako storisíckrát.

