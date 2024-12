Tri nemocnice zo západného Slovenska sa dohodli na spolupráci, cieľom je zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti

K memorandu o spolupráci medzi Fakultnými nemocnicami v Nitre a Trnave sa najnovšie pridala aj najväčšia slovenská nemocnica – Univerzitná nemocnica Bratislava. Nitrianska a trnavská nemocnica spolupracujú už od septembra minulého roku, cieľom je zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a zlepšenie jej dostupnosti pre pacientov v oboch regiónoch.

Vzájomné multidisciplinárne poradenstvo

Časté je podľa hovorcu trnavskej nemocnice Mateja Martoviča napríklad využívanie vzájomného multidisciplinárneho poradenstva pri onkoliečbe a permanentná diskusia o ďalšom postupe v terapii. Podľa riaditeľa Fakultnej nemocnice v Trnave Vladislava Šrojtu vďaka spolupráci nemocníc zo susedných krajov majú pacienti dostupnejšiu a kvalitnejšiu zdravotnícku starostlivosť.

Rozšírenie spolupráce o Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB) prinesie podľa neho pre pacientov ďalšie výhody. Po pristúpení UNB k memorandu sa spolupráca rozšíri predovšetkým o oblasť vzdelávania a pomoc pri budovaní urgentu vo Fakultnej nemocnici v Nitre.

Medicínsky program

„Fakultné nemocnice v Nitre a Trnave vnímam ako našich regionálnych partnerov, s ktorými máme nastavenú spoluprácu, ktorá v rámci manažmentu pacienta funguje veľmi dobre. Memorandum ešte viac prehĺbi našu doterajšiu spoluprácu, z ktorej budú benefitovať nielen pacienti, ale aj samotní zdravotníci. UNB je zároveň aj najväčšou výučbovou základňou budúcich lekárov a sestier, a verím, že naše skúsenosti v oblasti vzdelávania zúročia aj naši regionálni partneri, čo v konečnom dôsledku môže mať výrazný synergický efekt, ktorý pacientom všetkých troch nemocníc zabezpečí tú najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť,“ uviedol riaditeľ UNB, Alexander Mayer.





Hlavným predmetom memoranda je rozvoj medicínskeho programu. Jeho rozvoj bude realizovaný na jednotlivých pracoviskách zapojených nemocníc.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

