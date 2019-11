Tri časovky, horská chuťovka a záver vo Verone. Prestížne preteky Giro d’Italia možno aj so Saganom

MILÁNO 1. novembra (WebNoviny.sk) - Prestížne cyklistické preteky Giro dItalia budú mať v roku 2019 v programe až tri časovky, jazdci absolvujú viacero legendárnych stúpaní vrátane Passo di Gavia, Mortirolo či Croce dAune. Vrchol prvého menovaného stúpania bude zároveň najvyšším bodom Gira.

Stane sa tak už ôsmykrát, predtým aj v rokoch 1996, 1999, 2004, 2006, 2008 a 2010. V roku 1989 bolo stúpanie na Passo di Gavia takisto v pláne, ale pre počasie sa napokon neuskutočnilo. Testom pre najlepších vrchárov bude aj nové stúpanie v itinerári týchto úvodných pretekov Grand Tour - Col del Nivolet vo Východných Alpách.

Froomeovi sa páči itinerár ročníka

Po stredajšom predstavení etáp Giro dItalia 2018 bol spokojný šampión z uplynulého ročníka Chris Froome. "Víťazstvo na Gire bude pre mňa navždy výnimočné. Nikdy som počas pretekov nevnímal toľko lásky a vzrušenia od priaznivcov naprieč celou krajinou. Itinerár najbližšieho ročníka sa mi veľmi páči, keďže môže triumfovať iba komplexný pretekár. Je vyvážený pomer časoviek a vrchárskych etapáp. Kto chce pomýšľať na celkové prvenstvo, musí mať aj kompaktný tím. Etapa s Passo di Gavia a Mortirolom je šialená! Je na programe po dni voľna a práve tam sa oddelia skutoční šampióni od zvyšku skupiny," povedal.





Nadšený je aj domáci elitný pretekár Elia Viviani. "Po zhliadnutí etáp sa mi zdá, že nás čaká moje vysnívané Giro. Vyzerá to tak, že šesť etáp by mohlo skončiť skupinovým šprintom, to by mi malo vyhovovať. Záverečný týždeň bude pre šprintérov veľmi náročný, ale finiš je v mojej rodnej a nádhernej Verone. Bude pre mňa náročné zlepšiť výkony z uplynulého ročníka, ale urobím všetko pre to, aby sa mi to podarilo," zhodnotil víťaz bodovacej súťaže za rok 2017.

Trinásta etapa horskou "chuťovkou"

Štart obľúbených, ale aj mimoriadne náročných pretekov situovali do centra Bologne. Tam sa začne úvodná krátka časovka na 8,2 km, ktorá vyvrcholí stúpaním na San Lucu, ktoré je známe z pretekov Giro dell’Emilia. Hlavné mesto regiónu Emilia-Romagna v severnom Taliansku bude hostiť úvodnú etapu Gira druhýkrát v histórii, predtým naposledy sa tak stalo v 77. edícii v roku 1994. Bologna bola súčasťou prvej etapy aj v historicky prvom ročníku Giro dItalia (1909). Preteky vtedy odštartovali v Miláne.

Deviata etapa je pripravená v podobe horskej časovky na 34,7 km z Faetana do San Marína, desiata etapa zase bude s plochým profilom z Ravenny do Modeny, kde sa očakáva šprintérsky dojazd. Stodruhý ročník Giro dItalia vyvrcholí vo Verone časovkou na 15,6 km k rímskemu amfiteátru. V podobnom štýle vrcholili aj edície Gira v rokoch 1984 a 2010, keď sa z celkových triumfov tešili Taliani Francesco Moser a Ivan Basso.





Podľa organizátorov z RCS Sport bude horskou "chuťovkou" 13. etapa s cieľom pri horskom jazere Serrú vo výške 2200 m neďaleko národného parku Gran Paradiso. Na úzkej ceste budú časti so sklonom terénu vyše 15% a divácky atraktívne stúpanie absolvuje 30 zátačiek. Stúpanie na Col del Nivolet sa málokedy používa v cestných pretekoch, ale je známe najmä vďaka záverečným scénam z filmu "The Italian Job".

Nad pretekmi uvažuje Yates i Sagan

Vzhľadom na množstvo časovkových kilometrov je možné predpokladať, že na Giro dItalia sa opäť objaví Holanďan Tom Dumoulin (Sunweb), víťaz z roku 2017 a druhý v celkovom poradí z tohtoročných pretekov. Rovnako zrejme zmýšľa aj Brit Simon Yates (Mitchelton-Scott), ktorého tento rok delilo od celkového triumfu len niekoľko dní. Záver náročných trojtýždňových pretekov však nezvládol (vynahradil si to neskôr celkovým triumfom na Vuelte).





Očakáva sa, že Kolumbijčan Egan Bernal bude lídrom tomu Sky, no možno ním bude Brit Geraint Thomas, víťaz Tour de France 2018. Na domáce cesty by sa mohol vrátiť aj dvojnásobný víťaz (2013, 2016) Vincenzo Nibali z tímu Bahrain-Merida. Podľa webu Cyclingnews aj trojnásobný majster sveta Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) uvažuje o tom, že v májovom termíne oželie obľúbené preteky Okolo Kalifornie a po prvý raz sa predstaví fanúšikom na Gire.

