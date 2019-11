Tréner Žiliny Jaroslav Kentoš vyzdvihuje svojich zverencov, Ivana Galáda mrzia nepremenené šance

ŽILINA 29. júla (WebNoviny.sk) - Tréner Jaroslav Kentoš má zá sebou vydarenú súťažnú premiéru v pozícii trénera A-mužstva futbalistov MŠK Žilina. "Šošoni" zvíťazili v sobotňajšom dueli 2. kola Fortuna ligy 2018/2019 nad hráčmi FC Nitra 2:1. Pre obe mužstvá to bol prvý súťažný duel v tomto ročníku, keďže ich stretnutia z 1. kola odložili.

Úvod zápasu im nevyšiel

Lepšie do stretnutia vstúpili Žilinčania - v 13. min našiel Jakub Holúbek pekným centrom Michala Škvarku a ten z voleja nezaváhal - 1:0. Aktéri na oboch stranách pod Dubňom ponúkli sympatické futbalové divadlo. Zahanbiť sa nechcela ani Nitra a krátko po polhodine gólovo udreli aj zverenci trénera Ivana Galáda, keď sa presadil Andrej Fábry. Tri body pre domácich zariadil v 54. min premiérovým ligovým zásahom Róbert Boženík.



"V úvode bolo cítiť na našich kopačkách nervozitu. V prvom polčase sme strácali ľahké lopty na vlastnej polovici, a tým sme dávali súperovi šance na to, aby sa vrátil do stretnutia, čo sa mu aj podarilo," povedal pre oficiálny klubový web žilinský kouč Kentoš, ktorý bol po zmene strán omnoho spokojnejší s hrou svojich zverencov.

Pokračovanie v poctivej práci

"Po prestávke sme sa vyvarovali chýb, bolo tam menej strát, chlapci išli s nasadením a srdcom za víťazstvom. Veľmi dôležitý a nakoniec aj víťazný bol druhý gól, premiérový pre Roba Boženíka v lige, ktorý si ho za svoj prístup zaslúžil. Aj ďalší novici v lige potešili, podali sľubné výkony, ale na druhej strane treba pochváliť relatívne starších hráčov, ktorí vytvorili výbornú partiu. Po rozpačitej príprave, kedy sa nám vyskytlo veľa otáznikov, hráči ukázali, že sme spoločne dobrý tím a je na čom stavať. Na lavičke som to prežíval rovnako emotívne, ako keď som pôsobil pri B-mužstve. Ideme ďalej, pokračujeme v poctivej práci," doplnil 44-ročný rodák z Vranova nad Topľou, v minulosti stopér Tatrana Prešov, Slovana Bratislava či izraelského Maccabi Haifa.





Najkrajší darček

V bránke Žiliny v deň svojich 24. narodenín stál Dominik Holec. Odchovanec MŠK mal z triumfu veľkú radosť. "Je to momentálne najväčší a najdôležitejší narodeninový darček. Som veľmi rád, že sme to zvládli a že som bol v základnej zostave. Chytal som prvýkrát pred vlastnými fanúšikmi, na mieste, kde som vyrastal. Navyše pre mňa prvé víťazstvo za MŠK. Pocity sú neopísateľné, netreba sa však uspokojiť. Verím, že nám to dodá sebavedomie do ďalších bojov. Podali sme veľmi dobrý tímový výkon, pomáhali sme si vzájomne na ihrisku a ťahali sme za jeden povraz. Hoci máme veľké individuality, dnes prišla výhra po spoločnej tvrdej práci," skonštatoval syn niekdajšieho gólmana Petra Holeca.

Nový štadión chcú úspešne pokrsiť

Kouča hostí Ivana Galáda mrzelo, že dobrý výkon nakoniec Nitre nepriniesol bodový zisk. "Pred sezónou sme si dali dva ciele – prvý bol hrať aktívnejšie, ofenzívnejšie a vytvárať si šance a druhý bol bodovať. Prvý sme čiastočne splnili, pretože naozaj sme mali tri veľké šance a je škoda, že sme ich nepremenili. S prehrou odchádzame naozaj smutní. O to viac sa budeme tento týždeň snažiť, aby sme sa v najbližšom domácom zápase pred našimi divákmi (proti Dunajskej Strede, pozn.) a na novom štadióne pokúsili bodovať,“ povedal bývalý tréner slovenskej reprezentácie do 21 rokov pre web nitrianskeho klubu.

