Tréner Weiss bol napriek zisku titulu kritický, od hráčov Slovana čakal viac kvality a radosti

16.4.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. bol spokojný so spečatením majstrovskej trofeje v piatkovom stretnutí 6. kola nadstavbovej skupiny o titul vo Fortuna lige 2021/2022 na trávniku druhého Ružomberka.

Vo výkone "belasých" však videl nedostatky, na ktorých musí mužstvo popracovať. "Vždy budem kritický, pokiaľ tam nie je viac kvality, vášne a radosti z futbalu vo finálnej fáze," uviedol podľa klubového webu 57-ročný rodák z Bratislavy.

Weiss očakával otvorenejší zápas

Hostia napokon v Ružomberku získali bod za bezgólovú remízu a mohli oslavovať štvrtý titul v sérii.

"Sme radi, že sme získali posledný bod, ktorý sme potrebovali k obhajobe titulu. Veril som však, že to bude trošku otvorenejší zápas s väčším počtom gólov," podotkol kouč Slovana.

Weissovi st. chýbalo v podaní hostí viac rozvahy a kvality vo finálnej a predfinálnej fáze. Remízu považoval za dobrý výsledok. "Stačil nám bod, no nehrali sme na bod, chceli sme vyhrať. Po zápase to však berieme, pretože sme s hrali kvalitným súperom, ktorý výborne bráni a je ochotný behať, má hráčov so srdcom a emóciou," zložil poklonu protivníkovi.

Ďalším cieľom je zisk pohára

Slovan po zisku prvej tohtosezónnej trofeje pomýšľa i na ďalšiu - triumf v pohárovej súťaži Slovnaft Cup. V nej momentálne účinkuje v semifinále, kde čelí AS Trenčín. Prvý vzájomný duel pod Čákovým hradom sa skončil 0:0, odveta sa uskutoční na budúci týždeň v Bratislave. "Chceme zvládnuť utorkové semifinále a popri lige vyhrať aj pohár," rozhodne vyhlásil Weiss st.

Ružomberok môže stále ukončiť fortunaligovú sezónu 2021/2022 na 2. priečke, čo by bolo najlepšie umiestnenie Liptákov od majstrovského ročníka 2005/2006. Tréner Peter Struhár, inak niekdajší hráč Slovana, si bod s majstrom veľmi cení. "Bod strašne rád beriem, hlavne pre chlapcov, ktorí to oddreli a majú taký bonus z dneška," skonštatoval

Hasičom sa nedarí uhasiť lesný požiar v parku České Švýcarsko, o pomoc požiadali aj slovenských kolegov

26.7.2022 (Webnoviny.sk) - V obci Mezná v Národnom parku České Švýcarsko oheň z lesného požiaru preskočil na niekoľko domov.

Horia desiatky hektárov lesa

Z obce sa v dôsledku silnejúceho požiaru museli nad ránom hasiči evakuovať, ale po svitaní sa tam vrátili. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

S ohňom, ktorý zasiahol niekoľko desiatok hektárov lesa, od nedele bojujú desiatky hasičských jednotiek, policajné aj armádne vrtuľníky i lietadlo.

Pomoc zo Slovenska

„Jedinou možnosťou je hasiť zo vzduchu. Žiadame o pomoc ostatné európske štáty. V utorok na poludnie by mali priletieť dva vrtuľníky zo Slovenska,“ povedal v relácii Snídaně s Novou generálny riaditeľ Hasičského záchranného zboru Vladimír Vlček.

Požiar viedol k evakuácii desiatok turistov a obyvateľov Meznej ako aj obce Hřensko a uzatvorili preň aj okolité cesty a hranice s Nemeckom. Dym z požiaru je v dôsledku poveternostných podmienok cítiť už vo viacerých častiach Česka.

Dnes ráno bylo rozhodnuto o vyslání dalších hasičů a techniky do Hřenska z @hzskhk a @HZS_Pardubice. https://t.co/gYO1upbS6d — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) July 26, 2022

