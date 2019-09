Tréner Stantien nad ponukou Slovana neváhal, zlákala ho vízia postaviť si mužstvo od základov

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) - Tréner Roman Stantien sa po dvoch rokoch vracia do hokejového Slovana Bratislava. Zatiaľ čo predvlani v klube pôsobil ako asistent trénera Miloša Říhu v KHL, tentoraz prichádza v náročnejšej situácii.

"Belasí" po siedmich sezónach opustili nadnárodnú súťaž, nemajú k dispozícii ani jedného zazmluvneného hokejistu a trápia ich dlhy voči bývalým hráčom aj mestu. Zároveň stále nemajú istotu, kde budú v nasledujúcom ročníku účinkovať. V hre je návrat do Tipsport ligy, ale existuje aj iná možnosť.

Návrat do Slovana je výzvou

Päťdesiatštyriročný kouč napriek viacerým komplikáciám prijal ponuku zo slovenskej metropoly. Dokonca ju uprednostnil pred pôsobením v poľskej lige, kde už bol dohodnutý na spolupráci. Nemal však podpísanú zmluvu.

"Je pravdou, že som mal dohodu v Osvienčime, ale potom do toho prišla možnosť trénovať Slovan a po prvom stretnutí som bol presvedčený, že chcem byť v Bratislave. Čo sa týka dlhov. Verím, že sa všetko dá na pravú mieru. Rovnako verím tomu, že sa nám podarí poskladať mužstvo na budúcu sezónu, inak by som do toho nešiel," povedal Stantien v priestoroch Zimného štadióna Ondreja Nepelu.

Rodák z českého Kyjova prostredie v Slovane dobre pozná. V Bratislave pôsobil ešte ako hráč a v sezóne 2004/2005 získal s tímom majstrovský titul. Do hlavného mesta Slovenska sa neskôr vrátil ako asistent trénera a na tejto pozícii strávil necelých päť sezón. Ďalší comeback je preňho výzvou. "Určite to bude náročná úloha, ale teším sa na ňu. Mužstvo si môžem vybudovať sám. Je to, ako keby sme stavali klub zase na nohy. Dúfam, že v spolupráci s realizačným tímom a vedením to dokážeme. Nechcem sa definovať ako generálny manažér, ale budem rozhodovať o príchode hráčov," pokračoval šesťnásobný majster českej extraligy, ktorému bude na lavičke pomáhať Rudolf Jendek. Mená ďalších členov trénerského štábu zatiaľ nie sú známe.

V hre je účinkovanie v inej lige

Otáznikov v prípade Slovana je viacero. Bratislavčania sa síce prihlásili do ďalšieho ročníka Tipsport ligy, ale na vstup do domácej najvyššej súťaže potrebujú splniť niekoľko licenčných podmienok vrátane splatenia dlhov. Preto je v hre účinkovanie aj v inej lige. "Pripúšťam túto možnosť, ale nechcem ju konkretizovať," uviedol Stantien, ktorý sa už začína venovať skladbe kádra. "Nadviazali sme kontakty s niektorými hráčmi. Chceme dať predovšetkým šancu hokejistom zo Slovenska a mohli by to byť aj hráči, čo nastupovali za Slovan v KHL. Mal som vytipovaných aj bývalých zverencov z Popradu, ale tí už mali podpísané zmluvy," prezradil.

V tomto období tipsportligové tímy postupne kompletizujú súpisky na novú sezónu a absolvujú spoločnú letnú prípravu na suchu. Slovan však pôjde inou cestou, na akú bol zvyknutý v KHL. Jeho hráči sa stretnú rovno na ľade. "Deadline pre začiatok prípravy bude pre mňa okolo 15. až 20. júla, vtedy by sme mohli vykorčuľovať na ľad. Ostatné tímy majú oproti nám výhodu, ale hráči sú profesionáli a vedia sa pripraviť aj sami. Verím, že tých, ktorých sme už oslovili, na sebe poctivo pracujú," dodal Stantien.

