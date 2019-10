Tréner Southamptonu prezradil zaujímavú praktiku, v hoteloch pred zápasmi má nevšednú zásadu

SOUTHAMPTON 1. apríla (WebNoviny.sk) - Rakúsky tréner Ralph Hasenhüttl sa drží jednej nevšednej zásady.

Päťdesiatjedenročný rodák z Grazu, ktorý momentálne sedí na lavičke anglického FC Southampton, priznal, že vo všetkých hoteloch, v ktorých sú jeho tímy pred zápasmi ubytované, necháva vypínať siete wi-fi.

Spomenuté pravidlo zaviedol ešte počas pôsobenia v nemeckom klube RB Lipsko (2016-2018), keďže sa často stávalo, že hráči pred zápasmi ponocovali takmer do rána pri online hrách.

"Niekedy sa hrali aj do tretej v noci. A na druhý deň sme mali zápas. Profesionálni futbalisti potrebujú v tejto oblasti čoraz väčšiu pomoc. Počítačové hry sú ako alkoholizmus či drogová závislosť. Je to nebezpečný trend, ktorý musíme odstrániť. Budem proti tomu bojovať tak, ako som to robil v Lipsku. Kluby by mali chrániť svojich hráčov pred trávením voľného času hraním videohier," vyhlásil Hasenhüttl pre web televíznej stanice Sky Sports.

