Tréner Ščasný prežíval vo finále Slovnaft Cupu infarktové stavy, ale vyšiel mu odvážny ťah

NITRA 2. mája (WebNoviny.sk) - Dlhých 21 rokov čakali futbalisti FC Spartak Trnava na celkový triumf v Slovenskom pohári. V stredajšom finále v Nitre triumfovali nad tímom MŠK Žilina po strelách zo značky pokutového kopu. V riadnom hracom čase aj po predĺžení sa duel skončil remízou 3:3.

Keď "andeli" v 48. min druhým gólom severomacedónskeho legionára Kireho Markoského v zápase zvýšili na 3:0, zdalo sa, že je rozhodnuté. Žilinčania však dokázali zdvihnúť hlavy, v priebehu necelej štvrťhodiny trikrát skórovali a vynútili si predĺženie.

Dôvod straty náskoku 3:0

Trnavský tréner Michal Ščasný priznal, že v zápase prežíval infarktové stavy a hlavne po strate trojgólového náskoku to preňho nebola jednoduchá situácia.

"Som rád, že tu vôbec stojím. Dosť ťažko sa to prežívalo. Vyhrávať 3:0 a postupne inkasovať na 3:3 je ťažké, ale ukázali sme obrovskú silu po mentálnej stránke. Klobúk dole pred chlapcami, lebo som nevedel, ako mužstvo zareaguje na takýto vývoj. Pre mňa to bolo hrozné," priznal po zápase v mixzóne prítomným médiám lodivod Spartaka.





Dôvod, prečo jeho zverenci stratili trojgólový náskok, videl jednoznačne. "Rešpektovali sme silu Žiliny a už za stavu 3:1 som pomýšľal na to, že to môžu otočiť. Smutné je, že sme dostali tri góly po troch nepostrážených rohových kopoch. Nastavilo nám to zrkadlo, lebo zlyhávanie po štandardkách sa opakuje aj v lige. Musíme si to rozobrať," skonštatoval Ščasný.





V ére samostatnosti SR (od sezóny 1993/1994, pozn.) je to pre Spartak druhý triumf v národnom pohári a celkovo šiesty v rámci existencie súťaže. Naposledy sa to Trnavčanom podarilo v sezóne 1997/1998, keď vyhrali nad 1. FC Košice (2:0). Tím z "malého Ríma" zopakoval finálový triumf v pohári nad Žilinou po 33 rokoch, keď v sezóne 1985/1986 zvíťazil nad "žlto-zelenými" v Prievidzi 1:0.

Vyšiel mu odvážny ťah

Trénerovi Spartaka vyšiel v stretnutí odvážny ťah, keď sa v predĺžení v 119. min rozhodol vystriedať brankárov a medzi tri žrde namiesto Petra Boleka poslal Dobrivoja Rusova. Tomu sa v rozstrele podarilo zneškodniť pokusy Miroslava Káčera a Róberta Boženíka a Trnava nakoniec v "lotérii" zvíťazila 4:1. Nešlo pritom o spontánne rozhodnutie.





"Rozprávali sme sa o tomto ťahu už na tréningu. Dobrivoj nás podržal aj vo štvrťfinále pohára proti FC Košice, kde duel taktiež rozhodli jedenástky. Na ne je priam expert a vyšlo mu to aj teraz. V predĺžení je miesto ešte na jedno striedanie, my sme sa preň rozhodli a vyšlo to," vysvetlil 40-ročný rodák z Prahy tento taktický zámer.





Trnavčania si triumfom v 50. ročníku národného pohára zabezpečili miestenku v predkole Európskej ligy 2019/2020, kde sa v skupinovej fáze predstavili aj v tejto sezóne.





"Chlapci zažili EL a chceli sme si to zopakovať. Tento triumf nám však sezónu nezachránil. Stále nás totiž v najvyššej súťaži čaká boj o záchranu a musíme sa sústrediť na ligu. Úľava to ešte nie je, musíme hrať do konca. Pohár je pre nás povzbudenie, pretože si neviem predstaviť, s akou mentalitou by sme išli do zvyšných štyroch ligových kôl," zdôraznil Ščasný a na margo svojho prvého úspechu v pozícii hlavného trénera dodal: "Aj pre mňa je to super pocit, je tu však veľké ale, a to práve liga."

