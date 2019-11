Tréner Realu Marid Julen Lopetegui chce postaviť tím na španielskom reprezentantovi Iscovi

V súvislosti s 27-ročným hráčom anglického FC Chelsea sa už niekoľko týždňov spomína letný transfer do tímu úradujúceho európskeho klubového šampióna, no podľa najnovších správ, ktoré priniesol denník AS, kouč "bieleho baletu" Julen Lopetegui plánuje postaviť tím na ofenzívnom univerzálovi Iscovi. Samozrejme, 26-ročný odchovanec Valencie neprinesie toľko gólov ako Cristiano Ronaldo, avšak svoje kreatívne schopnosti vie pretaviť do vytvárania šancí pre spoluhráčov.