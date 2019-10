Tréner Ramsay privítal na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie už aj hráčov z NHL

PIEŠŤANY 23. apríla (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay na utorkovom popoludňajšom zraze v Piešťanoch privítal všetkých 27 nominovaných hráčov.

Sedemnásť dní pred začiatkom domáceho svetového šampionátu má skúsený kanadský odborník k dispozícii trio brankárov, deväť obrancov a pätnásť útočníkov.

Štvrtý týždeň spoločnej prípravy pred majstrovstvami sveta (10. - 26. mája v Bratislave a Košiciach) vyvrcholí prípravnými zápasmi v domácom prostredí proti výberu Česka. V piatok 26. apríla si tímy o 18.00 h si zmerajú sily v Trenčíne a o deň neskôr v rovnakom čase v Nitre.

Výrazné zmeny v kádri

V porovnaní s predchádzajúcim týždňom a víťaznými súbojmi v Salzburgu a Innsbrucku nad domácimi Rakúšanmi nastali v slovenskom mužstve výrazné zmeny. Porúčali sa brankár Andrej Košarišťan, obranca Michal Sersen aj útočníci Martin Bakoš, Lukáš Cingel, Michal Chovan a Rastislav Špirko.

Naopak, do družstva pribudli štyri avizované mená zo zámorskej NHL - obrancovia Andrej Sekera (Edmonton Oilers) s Christiánom Jarošom (Ottawa Senators) a útočníci Tomáš Tatar (Montreal Canadiens) s Richardom Pánikom (Arizona Coyotes).





Slovensko – prípravné zápasy pred MS v hokeji 2019 4. apríla (Topoľčany): Slovensko – ŠVÉDSKO 0:4 11. apríla (Kaufberen): NEMECKO – Slovensko 2:1 13. apríla (Garmisch-Partenkirchen): NEMECKO – Slovensko 3:1 19. apríla (Salzburg): Rakúsko – SLOVENSKO 1:5 20. apríla (Innsbruck): Rakúsko – SLOVENSKO 1:2 po sam. nájazdoch 26. apríla (Trenčín): Slovensko – Česko 27. apríla (Nitra): Slovensko – Česko 4. mája (Poprad): Slovensko – Veľká Británia 7. máj (Michalovce): Slovensko – Nórsko

"Som veľmi rád, že som opäť na Slovensku a po dlhšej pauze si môžem obliecť reprezentačný dres. Je to veľká motivácia, keďže majstrovstvá sveta sú doma, je to niečo výnimočné," povedal Tomáš Tatar po príchode do Piešťan. "Do turnaja ideme s tým, že chceme dosiahnuť nejaký výsledok. Samozrejme, uvedomujeme si, že v posledných rokoch sme na MS skončili tak, ako sme skončili. Nemôžeme mať veľké oči len preto, že je to ´domáci´ šampionát. Pred vlastnými fanúšikmi chceme hrať čo najkrajší hokej a nech je tam bojovnosť a srdiečko," doplnil Tatar.

Účasť prisľúbili aj Černák a Daňo

Vedeniu slovenského tímu prisľúbili účasť už aj bek Erik Černák z Tampy Bay Lightning a krídelník Marko Daňo (Winnipeg Jets), obaja na Slovensko pricestujú neskôr.

"Prišiel som oddýchnutý, poďme na to. Teším sa," zneli prvé slová skúseného obrancu Sekeru. "Zatiaľ skladanie tímu vyzerá dobre, ale máme pred sebou ešte štyri prípravné zápasy a potom šampionát. Až potom uvidíme, či obrana bude taká dobrá, ako vyzerá teraz," doplnil Sekera.





Aj mladý bek Christián Jaroš sa po sezóne v NHL tešil na reprezentáciu. "Chýbajú mi tréningy aj zápasy. Počas pauzy som aj potrénoval, teraz je čas poriadne sa pripraviť na šampionát. Budeme hrať v mojom rodnom meste, takže sa teším o to viac," poznamenal.





Z kvarteta hráčov zo zámorskej profiligy odmietol predstúpiť pred novinárov iba útočník Richard Pánik, ktorý až do svetového šampionátu nechce prezentovať svoje slová slovenským fanúšikom.

Pribudli aj finalisti Tipsport ligy

V tíme sú už aj brankár Marek Čiliak (Kometa Brno) a útočníci Samuel Buček, Róbert Lantoši (obaja HK Nitra), Mário Lunter a Tomáš Zigo (obaja HC 05 iClinic Banská Bystrica). "Finále je za nami, no niečo nové sa začína. Teším sa na boj o majstrovstvá sveta," povedal útočník Samuel Buček z vicemajstrovskej Nitry.





Po finále slovenskej extraligy mal viac dôvodov na radosť útočník Mário Lunter z tímu šampióna. "Oslavy boli ťažké, ale, našťastie, sme to prežili. Som rád, že sa môžem pripojiť k reprezentácii. Je tu veľká konkurencia, ale chcem do toho vložiť všetko," prezradil.





V ďalšom týždni sa hokejisti SR stretnú už v Poprade a tam odohrajú aj prípravný duel proti tímu Veľkej Británie (4. 5. o 16.00 h). Generálkou na svetový šampionát bude pre Slovákov súboj proti Nórom v utorok 7. mája o 18.00 h v Michalovciach.

Majstrovstvá sveta na Slovensku sa začnú v piatok 10. mája. Slovenská reprezentácia na turnaji nastúpi postupne proti výberom USA, Fínska, Kanady, Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie a Dánska.

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na štvrtý týždeň spoločnej prípravy pred MS v hokeji 2019 Brankári: Július Hudáček (Spartak Moskva, Rus./KHL, 45 zápasov / 0 gólov), Denis Godla (KalPa Kuopio, Fín., 8/0), Marek Čiliak (Kometa Brno, ČR, 9/0) Obrancovia: Mário Grman (HC Slovan Bratislava/KHL, 20/0), Patrik Koch (HC Košice, 8/0), Marek Ďaloga (Mora IK/Švéd., 83/9), Mislav Rosandič (Mountfield Hradec Králové/ČR, 16/0), Michal Čajkovský (Dinamo Moskva, Rus./KHL, 52/5), Martin Štajnoch (Norimberg Ice Tigers, Nem., 27/1), Martin Fehérváry (HV 71, Švéd., 22/1), Christián Jaroš (Ottawa Senators, Kan./NHL, 26/3), Andrej Sekera (Edmonton Oilers, Kan./NHL, 71/10)

Útočníci: Dávid Bondra (HK Poprad, 25/4), Dávid Buc (HC Slovan Bratislava/KHL, 30/3), Samuel Buček (HK Nitra, 4/3), Milan Kytnár (HKM Zvolen, 16/0), Róbert Lantoši (HK Nitra, 7/1), Adam Liška (HC Slovan Bratislava/KHL, 7/1), Mário Lunter (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 4/0), Patrik Svitana (HK Poprad, 26/1), Ladislav Nagy (HC Košice, 112/34), Radovan Puliš (HC 07 Detva, 15/4), Matúš Sukeľ (HC Slovan Bratislava/KHL, 19/1), Marián Studenič (Binghampton Devils/USA, AHL, 2/1), Richard Pánik (Arizona Coyotes, USA/NHL, 37/2), Tomáš Tatar (Montreal Canadiens, Kan./NHL, 47/11), Tomáš Zigo (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 8/1)

Realizačný tím: Miroslav Šatan (generálny manažér), Zuzana Chrenková (manažérka), Craig Ramsay (hlavný tréner), Andrej Podkonický, Michal Handzuš, Róbert Petrovický (asistenti trénera), Ján Lašák (tréner brankárov), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Róbert Bereš (kondičný tréner), Pavol Lauko (doktor), Vladimír Čavojec, Andrej Foltýn (fyzioterapeuti), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka (výstrojoví manažéri), Peter Jánošík (mediálny manažér)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !