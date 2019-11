Tréner Ramsay musí urobiť zmenu v zostave na Nemecký pohár, Grmana vyradilo z hry zranenie

2.11.2019 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay spolu so zväzovým prezidentom a generálnym manažérom Miroslavom Šatanom bude musieť pred pondelkovým zrazom národného tímu urobiť zmenu v zostave. Slovákov v závere nasledujúceho týždňa čaká prvá tohtosezónna turnajová previerka, v Krefelde sa predstaví na turnaji o Nemecký pohár.

Už teraz je isté, že z pôvodnej nominácie isto hrať nebude obranca Mário Grman, beka fínskeho tímu SaiPa Lappeenranta vyradilo z hry svalové zranenie. "Lekár povedal, že mám natrhnutý zadný stehenný sval na dvadsať percent. Smola. Stalo sa to v zápase, do konca chýbala minúta a noha mi vbehla nejako zle do ľadu a vytočila sa mi. Pocítil som bolesť. Lekár povedal, že budem mimo štyri až šesť týždňov, ale ja verím, že sa doliečim o niečo skôr," cituje Mária Grmana facebook spoločnosti AA Sports Management, ktorá 22-ročného rodáka z Topoľčian zastupuje.

V Krefelde absolvujú Slováci od 7. do 10. novembra tri súboje - proti Švajčiarom, olympijskému výberu Ruska a domácim Nemcom. Najskúsenejšími hráčmi v nominácii sú obranca Marek Ďaloga a útočník Marcel Haščák, obaja doteraz odohrali za slovenskú reprezentáciu po 89 zápasov.





