Tréner Magoni skritizoval Vlhovej výkon v mariborskom slalome, jej otec to nevidí tak negatívne

MARIBOR 2. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová bola na seba v sobotu nahnevaná, fanúšikovia priamo v slovinskom Maribore aj doma pred televízormi zasa trochu sklamaní.

Na rozjazdení jej to išlo lepšie

Dvadsaťtriročná Liptáčka sa totiž premiérovo v aktuálnej sezóne Svetového pohára nedostala v slalome na pódium a obsadila "iba" piate miesto. Do elitnej trojky sa v SP dostala v ročníku 2018/2019 už desaťkrát, aktuálne jej to nevyšlo.

"Mrzí nás to, že sme bez pódia. Keď som ju videl lyžovať ráno na rozjazdení, to sa vôbec nedá porovnať s dnešnými súťažnými jazdami. Ideme hľadať príčinu," povedal manažér tímu Vlhovcov a zároveň Petrin starší brat Boris Vlha.

"Už prvé kolo šla podobne ako v minulej sezóne - trochu s ‘ručnou brzdou‘. Nechytila tempo od prvej bránky a nebola si istá. Musíme to zahodiť za hlavu a ideme ďalej. Celý Maribor nebol zlý. Chceli sme získať 120 bodov, najmenej sto. A Peťa ich vyjazdila 145, čo nie je zlé. Všetci sú teraz sklamaní, ale mať toľko bodov je neskutočné," pokračoval B. Vlha. Sobotňajších 45 bodov pridala Petra Vlhová k piatkovej stovke, ktorú dostala za triumf v obrovskom slalome.

Petra si neudržala koncentráciu

Jej tréner Talian Livio Magoni k hodnoteniu sobotňajšieho slalomu v Maribore pristúpil bez akéhokoľvek ‘zaobaľovania‘.

"Dnešok bol zlý, lebo Petra nelyžovala dobre v prvom ani v druhom kole. Nepodarilo sa jej udržať koncentráciu z piatkového obrovského slalomu, ale tak to býva vo Svetovom pohári. Teplo a s tým súvisiace ťažké podmienky na trati nemali vplyv na Petru a jej výkony, lebo Mikaela jazdila dobre," povedal Magoni.

Otec Petry Vlhovej Igor napriek piatemu miestu neklopil zrak od smútku. "Pozerám sa na to s nadhľadom. Nevidím nejaký problém v tom, že Peťa je v tejto sezóne premiérovo mimo slalomového pódia. Šnúra to bola neskutočná a všetci to isto pochopia. Máme pred sebou ďalšiu výzvu, ktorou budú majstrovstvá sveta v Aare. Myslím si, že má nárok aj na piate miesto. Radšej si teraz vybrať slabšiu chvíľku ako napríklad na MS. Maribor musíme hodnotiť pozitívne, máme prvé a piate miesto," povedal I. Vlha slovenským médiám akreditovaným v Maribore.

Ide sa útočiť na medaily

Hneď po sobotňajších pretekoch utekala Petra Vlhová na letisko a presúvala sa do švédskeho Aare, kde sa v pondelok začnú majstrovstvá sveta.





"Už sme dva mikrobusy poslali do Švédska a večer nás budú čakať na letisku. My si teraz balíme len osem párov ‘obrákových‘ lyží a šesť párov slalomových lyží," prezradil Boris Vlha a pridal aj svoj pohľad na tri súťažné štarty svojej mladšej sestry na šampionáte.





"Nad MS vôbec nerozmýšľam, ide o sólo preteky. Podľa mňa je viac ako MS cenené napríklad druhé miesto v boji o malý či veľký glóbus. Medaila by, samozrejme, mala cveng a boli by sme radi. Ideme tam útočiť na medaily, aktuálna situácia iné nepripúšťa," dodal.





A ako vidí blížiace sa MS Igor Vlha? "V súvislosti s ambíciami na šampionáte sa musíme držať pri zemi. Všetci chceme, ale nič sa nestane, ak to nebude medaila. Sezóna je už teraz famózna," povedal šéf minitímu Vlhovcov.

