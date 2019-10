Tréner Hapal videl v zápase proti Walesu viacero nedostatkov a okomentoval aj veľa žltých kariet

CARDIFF 24. marca (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Pavel Hapal po nedeľňajšom zápase vo waleskom Cardiffe v rámci E-skupiny kvalifikácie ME 2020 napriek prehre s domácimi hráčmi (0:1) pochválil svojich zverencov za druhopolčasový výkon. V hre slovenského tímu však videl viacero nedostatkov, predovšetkým do prestávky.

"Myslím si, že sme videli veľmi zaujímavé stretnutie. Bohužiaľ, so smutným koncom pre nás, keďže sme odtiaľ nedokázali odviezť ani bod. Na druhej strane musím povedať, že sme nepodali zlý výkon. Prvý polčas bol z našej strany o chybách, nedokázali sme sa vyrovnať s agresivitou súpera, príliš sme strácali jednoduché lopty, prakticky sme si nevytvorili žiadnu šancu... Druhý polčas už bol o niečom inom. Som rád, že sme napriek náročnému programu protivníka v závere trochu zovreli. Bohužiaľ, nemali sme potrebné šťastie na to, aby sme strelili gól. Myslím si, že sme pôsobili kompaktným dojmom a ešte v 90. min sme boli schopní zatlačiť súpera. Od tohto výkonu sa dá odraziť, no, samozrejme, musíme zvýšiť afektivitu," uviedol 49-ročný rodák z moravského Kroměříža na pozápasovej tlačovej konferencii.

Dúbravku prestrelil James

Walesania boli v úvodnom dejstve lepší a aktívnejšie vstúpili aj do druhého polčasu. Slováci doplatili na časté ľahké straty lôpt, nedôraz v osobných súbojoch a už v 5. min inkasovali po tom, ako Peter Pekarík pred šestnástkou stratil loptu a krídelník "drakov" Daniel James z hranice "veľkého vápna" prestrelil brankára Martina Dúbravku.

"Inkasovaný gól nás trochu zrazil a zamávalo to s nami. Súpera to v tejto atmosfére povzbudilo a nás to trošku zaskočilo. Wales nás dokázal dostať do pressingových situácií, a práve z toho ťažil. Bol agresívnejší, prehrávali sme osobné súboje. Gól sme však inkasovali po našej individuálnej chybe a Walesania iné príležitosti do prestávke nemali. Hráči po zmene strán dokázali stupňovať tempo a domácim sa vyrovnali. Mali sme šance, ale, bohužiaľ, nepadlo nám to tam," dodal Hapal.

Sedem "slovenských" žltých kariet

Okrem výsledku na Cardiff City Stadium bolo negatívom až sedem "slovenských" žltých kariet. V doterajšom priebehu kvalifikácie ME 2020 ich futbalisti spod Tatier nazbierali až jedenásť.

"Nechcem polemizovať, akým smerom by sa malo uberať rozhodovanie zápasov, ale niektoré boli úplne zbytočné, napríklad tá pre Stana Lobotku podľa mňa nemala byť. Treba si uvedomiť, že v kvalifikácii má hráč po troch žltých kartách stopku na jedno stretnutie. V inkriminovaných momentoch som nevidel v podaní našich hráčov žiadnu prehnanú agresivitu," poznamenal niekdajší československý a neskôr aj český reprezentant.

Slováci sú na čele skupiny

Slováci majú v tabuľke E-skupiny po dvoch stretnutiach na konte tri body za štvrtkový triumf nad Maďarmi (2:0) v Trnave. Po víťazstve Maďarska nad Chorvátskom (2:1) v neskoršom nedeľňajšom zápase má v tejto chvíli až kvarteto tímov po tri body, Slovensko má z nich najlepšie skóre.

"Naša skupina je neskutočne vyrovnaná, všetky zápasy v nej budú veľmi tesné. Máme tri body, v lete nás čaká Azerbajdžan a tento najbližší kvalifikačný zápas budeme chcieť úspešne zvládnuť. Dvakrát budeme hrať ešte s Chorvátmi. Samozrejme, aj s Walesom nás ešte čaká odveta v domácom prostredí," zakončil Pavel Hapal.

