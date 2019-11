Tréner Guľa zostáva na čele reprezentácie do 21 rokov, ale musí si vytvoriť nový realizačný tím

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Adrián Guľa zostane v pozícii hlavného trénera pri slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov aj v ďalšom kvalifikačnom cykle. Rodák z Novák bol spájaný s prechodom do seniorského národného tímu, ale tento post napokon obsadil český kouč Pavel Hapal.

Bývalý lodivod MŠK Žilina alebo AS Trenčín odolal ponuke z najvyššej belgickej súťaže a teraz sa sústredí na tvorbu novej kostry kádra SR "21". Okrem toho si bude musieť nájsť najbližších spolupracovníkov, pretože väčšina členov jeho realizačného tímu zamierila do A-mužstva.

Hapal ho informoval o zámere

"Tréner Hapal prišiel za mnou a informoval ma o svojom zámere. Myslím si, že je to logický krok. My už teraz pracujeme na tom, aby sme vytvorili nový tím ľudí. Nechcem však predbiehať, pretože som zatiaľ nekomunikoval s manažmentom. Budem hľadať ľudí, ktorým dôverujem alebo do ktorých vložím dôveru. S Pavlom Malovičom diskutujem o obsadení doktorských postov, s technickým úsekom Slovenského futbalového zväzu zasa o tom, kto prichádza do úvahy na ostatné pozície. Na post trénera brankárov rozmýšľam o Pavlovi Kameschovi," prezradil Guľa v rozhovore pre denník Šport.

Štyridsaťtriročný kormidelník patril spolu s Hapalom medzi ašpirantov na uvoľnený post trénera seniorského výberu po Jánovi Kozákovi. Je však spokojný, že zostal na rovnakej pozícii.

"Ja som nebažil po zmene stoličky, neprejavil som v tomto smere žiadnu iniciatívu. Po septembrovom dvojzápase proti Taliansku a Islandu som odmietol serióznu ponuku z najvyššej belgickej súťaže, pretože som chcel zostať pri reprezentácii do 21 rokov. To sa napokon splnilo a ja som za to vďačný."

Odišli kľúčoví hráči

Trénerovi Guľovi odišlo z "dvadsaťjednotky" viacero kľúčových hráčov ročníkov 1996 a 1997, ktorí už ukončili mládežnícku kariéru. Pred ďalšou kvalifikáciou o ME 2021 tejto vekovej kategórie, ktorá sa začne až v septembri budúceho roka, bude mať dostatok času na skladbu nového kádra. Medzi jeho základné piliere by mali patriť futbalisti, ktorí sa už objavili v nominácii v rámci predchádzajúcej kvalifikácie.

Sú to brankár Martin Vantruba, obrancovia Branislav Sluka s Martinom Šulekom, stredopoliar Christián Herc či útočníci Róbert Boženík a Ľubomír Tupta.

"V portfóliu máme momentálne vyše 50 hráčov, dokonca aj z druhej najvyššej súťaže. Ak totiž hrajú v ich veku na seniorskej úrovni, je šanca, že sa objavia v nominácii. Z konkrétnych mien treba spomenúť Oravca z Trnavy a Bednára z Dunajskej Stredy. Uvažujeme aj o Kvocerovi, Chobotovi, Tomičovi, Baumgartnerovi alebo Madleňákovi. V Taliansku máme ešte Štefanca a Filinského. Pre všetkých bude dôležité, aby pravidelne nastupovali v mužskej kategórii, pretože potom jednoduchšie zvládnu medzinárodnú konfrontáciu," pokračoval Guľa.

Začnú prípravu na ďalšiu kvalifikáciu

Slovenskí futbalisti obsadili v kvalifikačnej skupine o postup na ME 2019 v Taliansku a San Maríne až tretie miesto a nepredstavia sa v novembrovej baráži. Preto plánuje tréner Guľa začať s prípravou na ďalšiu kvalifikáciu už nasledujúci mesiac.

"Nebudeme hrať baráž, takže sme museli hľadať iné alternatívy. Sme veľmi blízko k dohode s portugalským výberom do 20 rokov a tímom Saudskej Arábie do 20 rokov. Stretnúť by sme sa mali na miniturnaji práve v Portugalsku. Nastúpime tam s hráčmi s ročníkom narodenia 1998 a mladšími, z ktorých by mala vzísť nová dvadsaťjednotka," dodal perspektívny kouč pre denník Šport.

