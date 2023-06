Tréner Calzona nie je s výkonom Slovákov úplne spokojný, strácali veľa jednoduchých lôpt

18.6.2023 (SITA.sk) - Mimoriadne dôležitý duel v kvalifikácii o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy v Nemecku slovenskej futbalovej reprezentácii vyšiel výsledkovo, herne však neoslnila.

Slováci v Reykjavíku nad domácimi Islanďanmi triumfovali aj s dávkou šťastia 2:1 a pripísali si do tabuľky J-skupiny dôležité tri body, ktoré v konečnom účtovaní môžu hrať rozhodujúcu úlohu. Ich zisk potešil o to viac, že prišli zo súboja u súpera.

Vyjadrenie slovenského kouča

"Očakávali sme náročný duel a to sa aj potvrdilo. S víťazstvom a ziskom troch bodov som spokojný, ale s výkonom nie úplne. Najprv sme strácali príliš veľa jednoduchých lôpt, ale s pribúdajúcim časom sa to zlepšilo a ukázala sa naša kvalita, čo bolo kľúčové," zhodnotil po stretnutí taliansky kouč slovenského výberu Francesco Calzona, pre ktorého to bol druhý triumf na reprezentačnej lavičky výberu SR.

Z troch kvalifikačných duelov nazbierali jeho zverenci zatiaľ sedem bodov a v tabuľke im patrí 2. priečka s mankom dvoch bodov na vedúcich Portugalčanov, ktorí ešte nestratili ani bod a neinkasovali ani gól.

Presný zásah Suslova

Rozhodnutie v sobotňajšom súboji na Islande priniesol druhopolčasový presný zásah striedajúceho Tomáša Suslova, ktorý dosiahol najkurióznejší gól v kariére. Domáci Johann Gudmundsson sa snažil odkopnúť loptu do bezpečia, trafil ňou však do slovenského stredopoliara a od neho sa oblúčikom odrazila do islandskej bránky.

"Doteraz neviem, ako ten gól padol, ešte som nevidel ani záznam. Je jedno, kto dal gól a ako padol, dôležité sú tri body," komentoval po stretnutí hráč holandského Groningenu.

"Chcel som strieľať, ale predo mnou bol protihráč a ja som chcel aspoň zblokovať jeho odkop. Trafilo ma to do hlavy a napokon bol z toho veľmi dôležitý gól. Na ihrisko som šiel s tým, že mám prispieť k zmene priebehu duelu a aj to vyšlo. Všetci sme veľmi radi, že sme to zvládli, no práca ešte nie je hotová. Teraz totiž musíme zvíťaziť v Lichtenštajnsku," doplnil.

Prihrávka Hamšíka a zásah Kucku

Nemenej dôležitý bol aj presný zásah skúseného Juraja Kucku, ktorý v prvom polčase po prihrávke od Mareka Hamšíka napriahol spoza šestnástky a otvoril skóre duelu.

"V súboji na Islande sme sa síce natrápili, ale vybojovali sme dôležité body a to nás teší. Bojovali sme, ale ešte to však nebolo to, čo by sme chceli. Kazili sme prihrávky a súpera tým dostávali do šancí, to by sa nemalo stávať až tak často. Náš cieľ je viac kombinovať a z toho vyplávajú straty lopty. Musíme to viac upokojiť. Domáci Islanďania to nakopávali dopredu a hralo sa proti tomu ťažko, som však rád, že sme to zvládli," zhodnotil v prenose RTVS.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?