Trendy v bývaní v roku 2023

Tak ako sa menia trendy v účesoch, tak sa mení aj štýl bývania. Nový rok nám už dýcha na krk a spolu s ním aj nové nápady, ako oživiť svoje domovy. Ak teda nechcete zaostávať a máte nutkanie svoj život trochu prevzdušniť, prečítajte si, čo si pre nás dizajnéri pripravili.

Skončili lineárne hriadky

Začneme z vonku. Určite ste postrehli, ako posledné roky prevládali záhradám perfektne zarovnané anglické trávniky a vyvýšené záhony. Čím upravenejšie, tým honosnejšie.

Hoci upraveným záhradam asi nikdy nádych luxusu nezmizne, už nejde o jednotku v rebríčku trendov. Práve naopak. V nasledujúcom roku by vaším zámerom malo byť premeniť kus zeme na divočinu plnú asymetrie. Z luxemburských záhrad na pestrú lúku.

S týmto súvisí aj používanie prírodných materiálov pri záhradnom nábytku a vysádzanie viac farebných rastlín. Záhrada by mala pôsobiť prirodzene, no zároveň akoby horela farbami, keď kvety rozkvitnú.

Praktická móda

Pri všetkých tých naturálnych úpravách, ktoré vám záhradný dizajnéri odporúčajú, nesmiete zabudnúť na praktické náležitosti, ktoré k exteriéru patria. Pokiaľ ide o brány pri vstupe na pozemok, nejde len o vec vkusu, no najmä kvality. Za posledné roky sa osvedčili posuvné bránky s bránkou, ktoré fungujú na automatické zatváranie. Neprekážajú v priestore, no zároveň pôsobia elegantne a solídne.

Ďalším trendom, ktorý okupuje priestor v dizajnérskych časopisoch, sú ohniská s pristavanou skrinkou. Slúži na odloženie pohárov, tanierov, roštov na opekanie a čohokoľvek využiteľného. V tejto konštrukcií sa nachádza aj vysúvací pult na krájanie surovín pred spracovaním. Celá vychytávka vám úplne zmení pocit z opekania a zároveň dodá záhrade nový nádych.

Nábytok v súlade s prírodou

Vo svete nábytku sa taktiež prejaví pár zmien, aj keď hodnoty ostanú podobné ako tento rok. S čoraz väčším verejným povedomím o klimatickej kríze, narastá dopyt po ekologickom, prírodnom nábytku. Prevládajú čisté línie a hlboké farby, ktoré majú doma navodiť pokoj, ako opozitum k rýchlemu svetu tam von.

Ako následok pandémie a množstva času stráveného doma sa zastabilizoval trend prihliadania na pohodlnosť nábytku. Zákazníci takmer úplne prestali nakupovať avantgardné kreslá, ktoré sú zaujímavé na pohľad no nikto na nich nechce sedieť. Pri obrovskom dopyte predajcovia neočakávajú, že by sa táto móda mala budúci rok zmeniť.









Farby roka

Venujme pozornosť odtieňom roka 2023. Predstavíme vám niektoré farby vybrané špičkovými dizajnérmi. Okrem toho vám poradíme, v akej kombinácii je najlepšie ich ladiť.

Raspberry Blush

Jednou z farieb roka 2023 sa stal tento špecifický odtieň korálovo ružovej. Ide o odvážnu voľbu, ktorá sa výborne kombinuje s farbou Chantilly Lace, Alabaster alebo Sail Cloth, ktorá ide mierne do zelenkava.

Hlboká zelená

Už si musíte vravieť, že sa opakujeme, no tématika návratu k prírode bude budúci rok veľmi silná. Farba, známa pod názvom Spanish Moss, má evokovať les a jeho pokoj, ktorý si každý chce priniesť do domácnosti. Skvelo sa kombinuje s prvkami zlata alebo pieskovca, no vynikne takmer s hocičím.

Redend Point

Poslednú, ktorú si spomenieme, je zmes červenej a béžovej s odtieňom do ružova. Ide o veľmi zemitú, univerzálnu farbu vhodnú najmä pre minimalistov, ktorí sú unavení z extravagancie všade okolo seba. Spolupracujúce farby sú napríklad Terra cotta a Earthy greens.

Odporúčania na záver

1. Pripravte sa dopredu





Pred výberom štýlu, do ktorého budete ladiť vaše bývanie, si pozrite množstvo návrhov na internete a v katalógoch. Nákup nábytku a farieb musí byť vopred plánovaný. Niekedy jednotlivé kúsky vyzerajú atraktívne, no dokopy neladia.





2. Vždy máte na výber





Ako už určite viete, to najlacnejšie a najpopulárnejšie, nie je vždy najlepšie. Vďaka obrovskému výberu máte tak možnosť prispôsobiť voľbu vaším požiadavkám. Napríklad okrem spomínaných posuvných brán máte na výber aj koľajové, závesné a samonosné brány. Nesiahnite po prvej možnosti, ktorá sa vám naskytne, ale vyberajte s ohľadom na vaše potreby a možnosti pozemku.





3. Ostaňte flexibilní





Prerábať štýl izieb môže byť zábava, no je to aj vyčerpávajúce. Snažte sa preto vyberať nábytok, ktorý sa dá nakombinovať aj do inej palety. Ak sa dá, tie najdrahšie položky vyberajte v neutrálnych farbách bez výrazných vzorov. Keď vás dizajn omrzí, stačí zmeniť vankúše a doplnky a izba dostane nový nádych. Nestaňte sa otrokom vlastného zariadenia.





Toto bola predikcia trendov na budúci rok. Ak máte na pláne výlet do obchodu s domácimi potrebami, budete vedieť po akých kúskoch siahnuť. Teraz môžete odštartovať rok 2023 vo veľkom štýle.





Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?