Trendy a ceny maliarskych prác 2022

7.12.2022 (Webnoviny.sk) - V súlade s tým aj na rok 2022 pripravili cenovú analýzu týkajúcu sa maliarskych prác, ktorá vám určite pomôže..

Koľko stojí maľovanie stien?

Práca maliara závisí od troch faktorov: od veľkosti povrchu, ktorý sa má natrieť, druhu farby a počtu nanesených vrstiev. Nerovné steny treba obrúsiť, priemerné ceny na Slovensku sa pohybujú od 4,5 do 6 EUR/m2. Sadrokartónové steny je potrebné omietnuť a vygletovať, čo stojí približne 8 – 10 EUR/m2. Pokiaľ ide o výber farby na fasádu, najčastejšie sa používajú akrylové farby. V interiéri sa najčastejšie používajú polodisperzné farby alebo umývateľné farby na tie povrchy, ktoré môžu vlhnúť. Maľovanie možno vykonať v 1 vrstve, 2 vrstvách alebo možno vopred naniesť základný náter pre lepšiu priľnavosť farby

Maľovanie vnútorných priestorov bielou polodisperznou farbou v jednej vrstve stojí približne 1 sloj 1,5-3 EUR/m2. Cena za 2 vrstvy je 2 až 4,5 EUR/m2. Dve vrstvy spolu s primerom (základným náterom) stoja od 5 do 8 EUR/m2. Ceny maliarskych prác si môžete pozrieť v našom porovnávacom cenníku maliarskych prác.

Cena maľovania na Slovensku

Oslovili maliarov, natieračov a fasádnikov na Slovensku a preverili, ako sa líšia ceny od miesta k miestu za základnú službu: maľovanie vnútorných priestorov polodisperznou farbou v dvoch vrstvách. Ceny sú najvyššie v hlavnom meste – Bratislave a pohybujú sa v rozmedzí od 2,5 do 4,5 EUR/m2. Košice sú o niečo dostupnejšie ako Bratislava a ceny sa pohybujú od 2 do 3,5 EUR/m2. Najvýhodnejšia cena je v Žiline od 1,80 do 2,5 EUR/m2

Ako sa pohybujú ceny maľovania v Slovinsku, Rakúsku a Chorvátsku?

Porovnali ceny maliarskych služieb na Slovensku s cenami v zahraničí. V Slovinsku sa cena za maľovanie interiérov polodisperznou farbou pohybuje od 2,0 EUR/m2 za jednu vrstvu do 4,0 EUR/m2 za dve vrstvy. Táto služba je najdrahšia v Kopri a Kranji, 3,6 EUR/m2 až 4,0 EUR/m2, v Ľubľane sa ceny pohybujú od 3,0 EUR/m2 do 3,5 EUR/m2. Strojové brúsenie stien stojí 1,20 EUR/m2, pričom náklady na omietanie a sanáciu sú 3,60 EUR/m2.

Rakúsko je omnoho drahšie v porovnaní so Slovenskom, ale aj Slovinskom. Maľovanie interiérových priestorov polodisperznou farbou v dvoch vrstvách sa pohybuje od 6 EUR/m2 do 15 EUR/m2. Výraznejšie rozdiely medzi cenami miest nie sú, o niečo drahší je Salzburg, kde sa cena pohybuje do 17 EUR/m2. Rovnaká situácia je aj pri strojovom brúsení, ktoré sa nerobí samostatne, ale výlučne s gletovaním, cena je 14,50 EUR/m2 až 25 EUR/m2.

V Záhrebe sa ceny maľovania pohybujú od 2,4 EUR/m2 do 4,8 EUR/m2, zatiaľ čo Rijeka je o niečo výhodnejšia a ceny idú do 4,0 EUR/m2. Najvýhodnejšia situácia v Chorvátsku je v Osijeku, kde si maliari účtujú od 2,4 do 3,0 EUR/m2.

Aké ceny môžeme očakávať v budúcnosti?

Na záver možno povedať, že aktuálna inflácia zasiahla aj maliarov a ceny ich služieb. Materiál drasticky zdražel, čo ovplyvnilo cenu maliarskych prác. Predpovede hovoria, že v budúcnosti by ceny nemali rásť. Predsa však je situáciu na trhu potrebné naďalej sledovať.

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Prečo radi čítame a veríme horoskopom?