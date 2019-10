Trenčín podľahol po nájazdoch, Košice si udržali vedúcu pozíciu a Detva si odviezla všetky body

POPRAD 4. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Popradu podľahli na vlastnom ľade 1:3 hráčom Košíc v piatkovom stretnutí 38. kola Tipsport ligy. V úvodnej tretine sa hostia zásluhou Gabriela Spilara a Tomáša Klimu dostali do dvojgólového vedenia.

V strednej časti hry sa presadil iba útočník Košíc Peter Galamboš. Za domácich v tretej tretine už iba znížil Samuel Takáč. Podtatranci už tretíkrát za sebou zlyhali pred vlastnými fanúšikmi, keď predtým prehrali doma s Trenčínom (1:5) a Nitrou (1:6). Poprad nevyužil šancu dostať sa v tabuľke pred svojho súpera. Košice si ziskom troch bodov udržali prvé miesto so ziskom 82 bodov.

Banská Bystrica si poradila so Žilinou

Obhajca majstrovského titulu z Banskej Bystrice si bez väčších komplikácii poradil so Žilinou 5:3 v piatkovom zápase 38. kola hokejovej Tipsport ligy. Rozhodujúci náskok si vytvoril v druhej tretine, ktorá sa skončila 3:1 v jeho prospech.

Zo Slovákov v drese domácich sa trafil jedine Karol Sloboda, ktorý v 38. min skóroval v presilovke a zvýšil na 4:2. Bystričania sú v tabuľke druhí, o bod za Košicami. Žilina zostáva na poslednom 12. mieste.

Detva si z Miškovca odviezla všetky body

Hokejisti Detvy zvíťazili v Miškovci 2:1. Domáci nastúpili iba s 15 hráčmi, no aj tak išli do vedenia, keď v 24. min skóroval Balázs Somogyi.

Ešte do konca druhej tretiny sa podarilo vyrovnať Matúšovi Chovanovi a v tretej tretine strelil víťazný gól Maroš Surový. Podpoľanci zvíťazili v treťom stretnutí v sérii. V tabuľke im patrí 9. priečka, na ôsmy Miškovec strácajú 10 bodov.

Zvolen zvíťazil v Nových Zámkoch

Hokejisti Zvolena zvíťazili na ľade Nových Zámkov 4:3. O svojom víťazstve rozhodli Zvolenčania v druhej tretine, ktorú vyhrali 4:0. V záverečnej časti hry domáci mohutne finišovali, no dvoma gólmi Branislava Fábryho a jedným zásahom Janisa Andersonsa dokázali už iba upraviť skóre.

Nové Zámky nenaviazali na šnúru štyroch víťazstiev z predchádzajúcich zápasov. Zvolen si pripísal druhé domáce víťazstvo za sebou a v tabuľke mu patrí piata priečka. Novozámčania sú na 6. mieste, na Zvolen strácajú osem bodov.

Trenčín podľahol Nitre po nájazdoch

Hokejisti Trenčína nezvíťazili už v treťom stretnutí v sérii, keď doma podľahli Nitre 2:3 po samostatných nájazdoch v piatkovom stretnutí 38. kola Tipsport ligy. Všetky góly v základnej hracej dobe padli v prvej tretine.

Úvodný strelil hráč Dukly Peter Ölvecký, no Lane Scheidl a Róbert Lantoši sa zaslúžili o obrat. Ondrej Mikula ešte do prvej sirény vyrovnal a na puk v sieti si diváci museli počkať až do nájazdov. V nich rozhodol za hostí Samuel Buček.

Liptovský Mikuláš prišiel o všetky body

Hokejisti Liptovského Mikuláša podľahli tímu MAC Budapešť 2:3. Duel sa hral v Spišskej Novej Vsi o 19.30 h večer a pozrelo si iba 135 platiacich divákov. Po zápase St. Nicolaus ligy miestneho klubu proti Prešovu nezostala na štadióne ani polovica ľudí, ten videlo 317 divákov.

Liptáci ešte desať minút pred koncom o gól viedli, no hostia stihli ešte v riadnej hracej dobe duel otočiť. Víťazný gól strelil v 56. min Chris Langkow. Budapešť sa vďaka víťazstvu dostala v tabuľke o dva body pred Liptovský Mikuláš na 10. miesto.

Tipsport liga 2018/2019 – 38. kolo piatok HK Poprad – HC Košice 1:3 (0:2, 0:1, 1:0) Góly: 48. Takáč (P. Svitana) – 13. Spilar (Pretnar, Brophey), 17. Klíma (Lušňák, Pretnar), 37. Galamboš (Pulli, Spilar) Vylúčení: 5:6 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Konc st., Juhász – Rojík, Vincze, 3630 divákov Zostavy: Poprad: Vošvrda – D. Brejčák, Petran, Erving, Š. Fabian, Brincko, Ťavoda, Česánek – P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Takáč, Zagrapan, Abdul – Lichanec, L. Paukovček, Belluš – R. Václav, Heizer, P. Koyš Košice: Habal – Dudáš, McDowell, Pulli, Čížek, Koch, Pretnar, Šedivý – L. Nagy, Suja, Marcel Haščák – Kafka, Brophey, Š. Petráš – Hričina, Galamboš, Spilar – P. Lušňák, Klíma, Žitný – Vrábeľ HC 05 iClinic Banská Bystrica - MsHK DOXXbet Žilina 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) Góly: 8. Selleck (Higgs, Asselin), 31. Asselin (É. Faille, Southorn), 32. Higgs, 38. K. Sloboda (Selleck, Koper), 54. Asselin (Selleck, É. Faille) - 17. Hvila (Kučný), 34. Rudolf Huna (Jenčík, Hvila), 57. Jenčík (Rudolf Huna, Kučný) Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jonák, Müllner - Gegáň, Synek, 2719 divákov Zostavy: Banská Bystrica: S. Williams - B. Marshall, Southorn, K. Sloboda, Mihálik, Kubka, Ďatelinka, Biro - Asselin, É. Faille, Selleck - Koper, Higgs, M. Bartánus - Gabor, Češík, Kabáč - L. Lunter, D. Sojka, T. Török - Sarvaš Žilina: Mikoláš - Turian, Kučný, M. Hudec, Piegl, Bagin, Dubeň, Matejka, Mendrej - Rudolf Huna, Jenčík, Hvila - Hrazdíra, Surovka, Balej - Beránek, Podešva, Barta - J. Milý, D. Rehák, Síkela DVTK Jegesmedvék Miškovec (Maď.) - HC 07 Detva 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) Góly: 24. Somogyi (Ritó, J. Milam) - 38. Matúš Chovan (Z. Král, J. Tibenský), 47. M. Surový (P. Valent) Vylúčení: 2:3 na 2 min, navyše J. Tibenský (Detva) 10 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kalina, Štefik - Jobbágy, Bogdaň, 1125 divákov Zostavy: Miškovec: Vay - Vojtkó, N. Crawford, T. Slovák, Szirányi, J. Milam, Göz - Kulmala, Miskolczi, Pance - Magosi, Loiseau, Harrison - Somogyi, Galanisz, Ritó Detva: Zalivin - Betker, Martin Chovan, P. Hraško, J. Sládok, Gachulinec, F. Fekiač, Jendroľ, M. Šimon, - Matúš Chovan, Murček, Ščurko - J. Žilka, V. Fekiač, Hodgson - Z. Král, R. Gašpar, J. Tibenský - P. Valent, M. Surový MHC Mikron Nové Zámky - HKM Zvolen 3:4 (0:0, 0:4, 3:0) Góly: 42. B. Fábry (J. Jurík, Dundáček), 51. B. Fábry (M. Henderson), 59. Andersons (Rogoň, Štrauch) - 22. P. Zuzin (Michal Chovan), 27. Vandas (Kytnár), 34. Kytnár (Handlovský, Vandas), 39. Mitchell (Ulrych) Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Lokšík, Valach - Krajčík, Pálkövi Zostavy: Nové Zámky: Košarišťan - Andersons, Kudla, Dundáček, Zaťko, Ordzovenský, M. Novák, A. Hatala - Pospíšil, R. Hruška, Štrauch - H. Ručkay, Zbořil, J. Jurík - Šimun, T. Urban, Nejezchleb - Rogoň, B. Fábry, Bajtek, - M. Henderson Zvolen: Skapski - Fraser, Pöyhönen, Ulrych, Drgoň, Zeleňák, Vandane, D. Růžička, Pufahl - Handlovský, Kytnár, Vandas - Obdržálek, Michal Chovan, P. Zuzin - Šišovský, Špirko, Mitchell - Andrisík, S. Petráš, P. Halama HK Dukla Trenčín - HK Nitra 2:3 po sam. nájazdoch (2:2, 0:0, 0:0 - 0:0, 0:1) Góly: 4. Ölvecký (Holenda, Sádecký), 18. O. Mikula (Frühauf, Bartovič) - 8. Scheidl (Majdan), 12. Lantoši (Buček, Miroslav Pupák), rozhodujúci sam. nájazd Buček Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: M. Novák, Baluška - D. Konc ml., Výleta, 3854 divákov Zostavy: Trenčín: M. Valent - Krejči, Rýgl, Holenda, L. Bohunický, Frühauf, Gula, T. Bokroš - M. Hecl, Sojčík, Radivojevič - O. Mikula, Ölvecký, Bartovič - Sádecký, Dlouhý, T. Varga - J. Pardavý ml, J. Švec, D. Hudec - Luhový Nitra: Šimboch - McCormack, Mezei, Morrison, Korím, M. Versteeg, Miroslav Pupák, A. Sloboda - Blackwater, Marek Slovák, Lantoši - Majdan, Kerbashian, Scheidl - B. Rapáč, Bortňák, Buček - Minárik, Čaládi, Hrušík - Pätoprstý MHk 32 Liptovský Mikuláš - MAC Budapešť (Maď.) 2:3 (0:1, 1:0, 1:2) - hralo sa v Spišskej Novej Vsi Góly: 30. M. Bača (Uhrík, Kurali), 47. J. Sukeľ (Čenka, Števuliak) - 14. Terbócs (K. Nagy, C. Langkow), 51. Terbócs (B. Orban, C. Langkow), 56. C. Langkow (Vokla) Vylúčení: 5:2 na 2 min, navyše B. Orban (Budapešť) 10 min za nešportové správanie, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: T. Orolín, Snášel - Gajan, Stanzel, 135 divákov Zostavy: Liptovský Mikuláš: Kislicyn - Fereta, Kurali, M. Bača, Nádašdi, Mezovský, Lenďák, J. Nemec - Richard Huna, Róbert Huna, Kriška - Uram, A. Tamáši, R. Varga - J. Sukeľ, M. Piatka, P. Števuliak - Vybiral, Uhrík, Nechaj - Čenka Budapešť: Rajna - Macaulay, Pozsgai, Garát, Negrin, Burt, Vokla, Fejes - Terbócs, C. Langkow, B. Orban - Dansereau, J. Brown, T. Klempa - Szabad, K. Nagy, Pápa - Szigeti, B. Majoross, Odnoga

