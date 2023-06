Trenčania majú stále záujem o podanie vakcíny, plne zaočkovaných je už 53 percent obyvateľov

Počet obyvateľov Trenčína, ktorí sa rozhodli pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19, prekročil 30-tisícovú hranicu.

Ako informovala hovorkyňa mesta Erika Ságová, k 11. novembru sa pre prvú dávku vakcíny rozhodlo 30 098 ľudí žijúcich v Trenčíne.

„Po druhej dávke vakcíny bolo v Trenčíne k rovnakému dátumu 28 628 ľudí, tretíkrát sa očkovalo 1 887 Trenčanov. Plne zaočkovaných je 29 330 ľudí, čo je 53 percent obyvateľov Trenčína,“ uviedla Ságová.

Pripomenula, že aj v tomto týždni zostáva okres Trenčín z hľadiska epidemickej situácie v druhom stupni ohrozenia, čo v COVID automate zodpovedá bordovej farbe. Zaradenie do čiernej fázy už Trenčianskemu okresu nehrozí, keďže dosiahol 65-percentnú plnú zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov veku.

Aktuálne sa pre karanténu dištančne učia žiaci 28 tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín. „V materských školách je 10 tried v karanténe. V mestských pobytových zariadeniach opatrovateľských služieb nie je žiadny klient chorý na COVID-19,“ dodala Ságová.

