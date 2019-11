Trenčania majú po prehre s Ružomberčanmi ťažké srdce na arbitra Marhefku

TRENČÍN 30. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti AS Trenčín v nedeľňajšom stretnutí 2. kola Fortuna ligy 2018/2019 podľahli na "domácom" štadióne v Myjave hráčom Ružomberka 1:4.



Hlavný kouč Trenčanov Ricardo Moniz mal v tomto súboji veľmi ťažké srdce na hlavného arbitra Borisa Marhefku. Vedenie trenčianskeho klubu v pondelok zverejnilo na oficiálnom klubovom webe stanovisko, v ktorom sa venuje tejto téme.



"So znepokojením vnímame kvalitu rozhodovania nedeľňajšieho zápasu proti MFK Ružomberok z pozície hlavného arbitra. Rozhodca výraznou mierou vstúpil do priebehu zápasu a ovplyvnil konečný výsledok stretnutia a kvalitu, ktorú zápas mal najmä počas veľkej časti prvého polčasu. Vedenie zápasu hlavným rozhodcom nielen v sporných momentoch, ale počas väčšiny celého stretnutia, nespĺňalo nároky profesionálneho rozhodcu pripraveného pískať stretnutie najvyššej ligovej úrovne," uvádza sa v stanovisku.

Protest podať neplánujú

Trenčania však neplánujú podať protest. "Nie sme však spokojní s chybným nariadením pokutového kopu, udelením žltých kariet a ďalšími verdiktmi. Slovenský futbalový zväz a komisia rozhodcov ako zodpovedný orgán, majú dostatok prostriedkov, aby zaujali konkrétne stanovisko. To by malo všetkých presvedčiť o funkčnosti inštitútu delegátov zápasov a príslušnej komisie. Len pred niekoľkými dňami sme v slovenskom futbale spustili projekt profesionalizácie rozhodcov, ktorý ešte zvýšil tlak a očakávania celej športovej verejnosti. Mal by viesť k výraznému zlepšeniu prípravy arbitrov na jednotlivé zápasy. Nedeľňajší zápas však nebol dobrou reklamou nového projektu. Ak by sa podobné situácie opakovali v ďalších stretnutiach, výrazne by to naštrbilo imidž profesionalizácie futbalových arbitrov," napísali Trenčania.

Výroky trénera Moniza

Kouč Moniz po súboji naznačil, že hlavný rozhodca bol možno podplatený. "AS Trenčín sa nezbavuje zodpovednosti za konanie a výroky svojho trénera. Interne si vyhodnotíme jeho správanie sa a budeme riešiť neprimerané emócie prevládajúce v niektorých momentoch. Na druhej strane ale upozorňujeme, že je potrebné dobre rozumieť jeho slovám. Tréner Ricardo Moniz neobvinil nikoho z úmyselného ovplyvnenia stretnutia. Kládol otázku, na ktorú prostredníctvom iných prípadov z ostatného obdobia čaká odpoveď slovenská futbalová verejnosť. Skúsenosti trénera Moniza z veľkých klubov, súťaží a úspešných akadémií sú obohacujúce nielen pre Trenčín, ale celý slovenský futbal. Preto chceme naďalej pokračovať v spolupráci a hľadať cesty, ktoré predídu podobným reakciám. AS Trenčín mal vždy v podobných prípadoch zadefinovanú svoju cestu. Tej sa budeme naďalej držať. Našimi prioritnými úlohami sú výchova hráčov a reprezentácia mesta a regiónu. Máme plnú dôveru voči orgánom SFZ. Hoci sa nemusíme vo všetkom otázkach zhodnúť, vďaka viacerým pozitívnym zmenám v posledných rokoch chceme k národnému zväzu a jeho orgánom naďalej pristupovať s rešpektom," referuje web klubu AS Trenčín.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !