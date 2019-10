Traja Trnavčania kradli v obchodoch s potravinami, polícia zadržala už dvoch komplicov

BRATISLAVA/HLOHOVEC 25. septembra (WebNoviny.sk) - Obvineniam z krádeže čelia traja Trnavčania, ktorí minulý týždeň kradli v obchodoch. Najskôr prišli do potravín v obci Dvorníky v okrese Hlohovec a do športovej tašky si nabalili rôzny tovar za viac ako 126 eur.

Potom si to namierili do Hlohovca do predajne na Fraštackej ulici. Ako agentúru SITA informovala trnavská policajná hovorkyňa Martina Kredatusová, jeden z nich zabával predavačku a ďalší naložili tašku. V tomto prípade škoda presiahla 300 eur.



Na základe kamerových záznamov policajti stotožnili všetkých troch podozrivých. Dvoch z nich už zadržali. Ako informovala Kredatusová, 29-ročný Peter a 38-ročný Tomáš, obaja už v minulosti trestaní, skončili vo väzbe. Po ich 21-ročnom komplicovi pátrajú. V prípade dokázania viny im hrozí trest až do troch rokov.

