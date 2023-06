Tragický koniec ponorky Titan, pasažierov považujú za mŕtvych, našli trosky

Spoločnosť OceanGate, ktorá prevádzkovala nezvestnú ponorku s päťčlennou posádkou, predpokladá, že všetci zahynuli. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Americká pobrežná stráž predtým informovala, že podmorské plavidlo lokalizovalo pri pátraní po nezvestnej ponorke v blízkosti Titanicu pole trosiek a neskôr počas tlačovej konferencie potvrdili, že nájdené trosky sú konzistentné s „katastrofickou implóziou“.

Miesto tragickej nehody sa podľa BBC nachádza asi 490 metrov od čela trosiek Titanicu. Pobrežná stráž bude pokračovať vo vyšetrovaní. Zatiaľ tiež nedokážu potvrdiť, či telá obetí niekedy vyzdvihnú.

Ponorka Titan bola v čase zmiznutia na expedícii k vraku známeho zaoceánskeho parníka, ktorý sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia kanadského Newfoundlandu.

Spoločnosť si za expedíciu k Titanicu pýta 250-tisíc dolárov na osobu. Ponorka je päťmiestna a podľa spoločnosti zvyčajne jazdí s pilotom, obsahovým expertom a troma platiacimi hosťami. Úplný ponor k vraku, vrátane zostupu a výstupu, údajne trvá celkovo osem hodín.

