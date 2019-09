Tradičný benefičný koncert na podporu trenčianskeho hospicu už túto nedeľu

TRENČÍN 3. decembra 2018 (WBN/PR) – Celodenné benefičné podujatie pripravené na podporu Hospicu Milosrdných sestier v Trenčíne sa bude konať v nedeľu 9. decembra 2018.

Výťažok z tohto podujatia bude venovaný na pomoc nevyliečiteľne chorým pacientom v konečnom štádiu ochorenia.



Pomôžte nám pomáhať a príďte podporiť VIII. benefičný koncert na podporu Hospicu Milosrdných sestier.

Na trenčianskom Mierovom námestí bude počas druhej adventnej nedele 9. decembra 2018 od 10:00 do 18:00 benefičný stánok, v ktorom bude možné hospic podporiť dobrovoľným príspevkom a vybrať si z ponuky rôznych handmade výrobkov od darcov a taktiež ochutnávkou vianočného punču, ktorý s láskou pripravila a venovala Cukráreň Alžbetka z Trenčína.



Vrcholom benefičného podujatia sú dva koncerty. O 14:00 na Mierovom námestí vystúpi Dominika Mirgová, ktorá poteší všetkých návštevníkov vianočných trhov – malých aj veľkých. V Piaristickom kostole sv. Františka Xaverského ku slávnostnej atmosfére koncertu prispeje svojím vystúpením aj dvojica Ricco a Claudia.



Vstup na podujatie je voľný. Aj keď nedokážeme vniesť do života našich pacientov VIAC DNÍ ale spolu s Vami dokážeme vniesť do posledných dní života ľudí VIAC ŽIVOTA. Pomôcť nám v tom môžete dobrovoľným príspevkom cez: www.darujme.hospictn.sk alebo prostredníctvom verejnej zbierky (hotovosť do pokladničky na Mierovom námestí, v kostole, DMS DOBROTA, príspevok na účet).