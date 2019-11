Tour de France 2018 (21. etapa): Sagan si ide do Paríža po šiesty zelený dres a má na dosah dve rekordy

PARÍŽ 29. júla (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Geraint Thomas sa stal víťazom 105. ročníka Tour de France.

Jeho celkový triumf bol spečatený už po sobotňajšej časovke v baskickej časti Francúzska, v nedeľu 32-ročnému jazdcovi tímu Sky už len stačilo dôjsť do cieľa v Paríži.

