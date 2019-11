Tour de France (15. etapa): Sagana čakajú opäť stúpania, to najťažšie je tesne pred cieľom

MILLAU, 22. júla, (WebNoviny.sk) - Nedeľňajšia 15. etapa zavedie cyklistov na juh Centrálneho masívu, na programe dňa budú tri kategorizované stúpania, to najťažšie Pic de Nore (12,3 km, 6,3 %) má vrchol 42 km pred cieľom.

Po sobotňajšej miernej etape budú jazdci opäť bojovať so stúpaniami. Do popredia sa opäť môžu dostať skúsení vrchári, ktorí môžu byť na čele pelotónu počas celých pretekov až do cieľa.

Peter Sagan bude štartovať v zelenom drese, ktorý si zrejme bude obliekať až do konca Tour de France, keďže so svojimi 437 bodmi a vyše 250 bodovým náskokom kraľuje bodovacej súťaži.





V žltom drese sa opäť predstaví Brit Geraint Thomas, ktorý spolu s Chrisom Froomom, obaja z tímu SKY, obsadili prvé dve priečky celkového poradia. V bodkovanom drese sa predstaví priebežne najlepší vrchár Francúz Julian Alaphilippe a v bielom drese reprezentuje najlepšieho jazdca do 25 rokov Piere Roger Latour.

