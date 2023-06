Totálna žumpa, stand-up komédie aj kvalitné pripomienky, okomentoval Ódor rozpravu v parlamente

Výsledok pre nás nie je prekvapujúci, vopred sme vedeli, ktoré strany programové vyhlásenie vlády podporia, a ktoré budú hlasovať proti alebo sa zdržia, skonštatoval premiér Ľudovít Ódor v Národnej rade (NR) SR po tom, ako parlament jeho kabinetu nevyslovil dôveru.

Napriek tomu ale nemienia nahliadať na programové vyhlásenie ako na dokument, ktorý nemá hodnotu.

Ak ich prezidentka Zuzana Čaputová poverí tým, aby naďalej fungovali, hoci s obmedzenými kompetenciami, majú v úmysle napĺňať svoj program, najmä to, čo je na prospech občanov i spoločnosti.

V plánoch sa chystá pokračovať

„To číslo samotné nie je dôležité, dôležité je to, že vláda už nebude mať plné kompetencie a my sa musíme pripraviť na to, že mnohé rozhodnutia budeme musieť konzultovať s pani prezidentkou,“ zhodnotil predseda úradníckej vlády hlasovanie o dôvere.

Programové vyhlásenie je pre Ódora cestovnou mapou do volieb. Podotkol, že niektoré veci už implementovali a niektoré sa chystajú implementovať. „Netvárime sa, že nedostali sme dôveru, tak nebudeme nič robiť. Naopak, všetko, čo sme sľúbili sa budeme snažiť aj dodržať,“ vyhlásil premiér.

Zhodnotil aj správanie sa členov vlády

Pracovnú morálku v parlamente premiér zhodnotil tak, že nebola na úplne najvyššej úrovni. V pléne podľa neho nebol veľký záujem poslancov počúvať ani seba navzájom, ani členov vlády.

„Samozrejme, v tej rozprave sme počuli absolútne všetko, od nejakej totálnej žumpy, privitivizmu, stand-up komédie, až po naozaj cenné rady aj kvalitné pripomienky,“ zhodnotil Ódor. Dodal, že nečakal nič iné a mnohé vystúpenia označil za konštruktívne.





Prezidentka podľa Ódora jeho kabinet odvolá a poverí ho vládnutím s obmedzenými kompetenciami. Zatiaľ nemá konkrétny termín.

