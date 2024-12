Topiaci sa ľadovec v Tirolsku odhalil telo muža nezvestného viac ako dvadsať rokov

24.8.2023 (SITA.sk) - V rakúskom Tirolsku našli v rýchlo sa topiacom ľadovci telo muža, o ktorom predpokladajú, že zomrel pred viac ako 20 rokmi. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Testy DNA

Horský vodca podľa polície našiel telo minulý týždeň vo výške 2 900 metrov na ľadovci Schlatenkees vo východnom Tirolsku. Na vyzdvihnutie pozostatkov využili vrtuľník.

V blízkosti tela našli aj ruksak, v ktorom boli banková karta a vodičský preukaz. Polícia predpokladá, že muž bol 37-ročný Rakúšan. Muž, ktorý mal so sebou lyžiarske vybavenie, mal pravdepodobne nehodu v roku 2001.

Na potvrdenie jeho identity robia vyšetrovatelia DNA testy. Podľa policajného hovorcu Christiana Viehweidera budú ich výsledky známe o niekoľko týždňov.

Rekordné topenie

Schlatenkees je považovaný za jeden z najrýchlejšie sa topiacich ľadovcov v krajine. Rakúsky alpský zväz vo svojej správe za roky 2021/2022 uviedol, že ide o ľadovec s najväčším zaznamenaným úbytkom 89,5 metra.

V apríli minulého roka tiež uviedol, že topenie ľadovcov v Rakúsku je rekordné, pričom od začiatku svojej histórie meraní v roku 1891 nezaznamenali taký veľký úbytok.

Počas tohto leta už pritom zaznamenali viacero podobných objavov, keďže rýchlo sa zmenšujúce alpské ľadovce odhaľujú dlho utajované tajomstvá.

V júni našiel horolezec na tom istom ľadovci v Tirolsku ľudské pozostatky a kosti, o ktorých sa predpokladá, že boli v Schlatenkees už niekoľko desaťročí. V súčasnosti robia testy DNA.

Nájdené pozostatky

„Dva takéto objavy na jednom ľadovci v takom krátkom čase sú dosť nezvyčajné,“ skonštatoval v súvislosti s nálezom Viehweider a dodal, že od roku 1964 registrujú v rakúskych Alpách ako stále nezvestných približne 45 ľudí.

Vo Švajčiarsku tiež minulý mesiac našli na ľadovci v blízkosti Matterhornu telo nemeckého horolezca, ktorý bol nezvestný od roku 1986.

Švajčiarsko a Rakúsko zažívajú toto leto obrovské horúčavy a panujú preto obavy o budúcnosť alpských ľadovcov, ktoré sú kľúčové pre životné prostredie Európy.

Sneh, ktorý sa v zime ukladá v ľadovcoch, totiž napĺňa európske rieky, ako sú Rýn a Dunaj, a poskytuje vodu na pestovanie plodín alebo tiež chladenie jadrových elektrární.

