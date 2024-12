Tomuto úseku diaľnice sa radšej vyhnite, autodopravcovia od polnoci zablokujú D2 v smere z Česka na Slovensko

Cestní dopravcovia plánujú od polnoci z nedele na pondelok zablokovať slovenskú stranu hraničného priechodu Brodské – Lanžhot na diaľnici D2 v smere z Česka na Slovensko.

Kilometrové kolóny na hraniciach

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) s podporou Asociácie Žltý Anjel Asistance24 chcú tak protestovať proti kolónam vozidiel a dlhému čakaniu pre pokračujúce kontroly, ktoré vykonávajú českí policajti pre veľký nárast počtu nelegálnych migrantov prichádzajúcich k našim západným susedom z územia Slovenska.

Autodopravcovia o protestnej akcii vopred informovali na sociálnej sieti s tým, že členovia a sympatizanti oboch organizácií sa majú stretnúť v nedeľu o 22:00 na parkovisku Kúty – Brodské na slovenskej strane.

„O 00:00 hermeticky uzavrieme celú diaľnicu D2 z ČR do SR na slovenskej strane. Predpokladaná dĺžka štrajku bude 24 hodín,“ uviedli UNAS a asociácia odťahových služieb.

Politici vítaní nie sú

Požiadali tiež dopravcov, alebo sympatizantov, aby ich prišli podporiť aj so svojimi vozidlami. Protest podľa oznámenia oboch organizácií podporili aj zo Združenia cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia, ale nevedeli, či im poskytnú aj techniku. Zároveň vyzvali politické strany, aby ich neprišli podporiť, lebo im ide len o dopravu.

„Rozumieme rozčarovaniu mnohých dopravcov z toho, že kontroly na hraniciach boli predĺžené v maximálne možnej miere a neprišlo k zlepšeniu podmienok pre dopravné firmy a vodičov čakajúcich na vstup do Českej republiky, a preto majú nespokojní dopravcovia plné pochopenie združenia ČESMAD Slovakia,“ informoval ešte v piatok prezident združenia Pavol Piešťanský.





Kontroly podľa neho značne zasiahli do každodenného života cestných dopravcov, aktuálnu situáciu považujú za neudržateľnú a najmä zlú z pohľadu bezpečnosti cestnej premávky.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

