Tomáš Vestenický bude opäť hosťovať v FC Nitra, rokovania však boli pomerne horúčkovité

"Tomáš je kvalitný zakončovateľ a z toho dôvodu boli rokovania pomerne horúčkovité. Mal aj iné ponuky a ja som veľmi rád, že sme ho presvedčili a prišiel k nám za približne polovičných podmienok, ktoré mal v Poľsku. To si treba vážiť. Od Tomáša čakáme to, čím je známy, a to sú góly. Myslím si, že pri dvojici Taiwo - Vestenický sa diváci môžu tešiť na ofenzívnejší prejav nášho tímu,“ neskrýval spokojnosť športový riaditeľ nitrianskeho klubu Marián Süttő.