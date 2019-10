Tomáš Tatar si vlastným fitness centrom splnil sen, inšpiroval sa v zámorí

15.7.2019 (Webnoviny.sk) - Letná príprava na suchu je povinnou jazdou každého profesionálneho hokejistu.

Hoci ju väčšina hráčov nenávidí, aj táto časť sezóny sa dá spríjemniť. Obzvlášť, keď sa pripravujete vo vlastnom fitness centre ako slovenský útočník Tomáš Tatar.

Najlepšie možné podmienky

Dvadsaťosemročný krídelník Montrealu Canadiens preto trávi veľkú časť letných mesiacov v Dubnici nad Váhom.

"Inšpiroval som sa fitkom v americkom Michigane. Vždy som chcel mať niečo, kde by sa ľudia snažili pracovať na svojej postave a zároveň by profesionálni športovci mohli zdokonaľovať svoj talent. Pomohlo to aj mne, pretože som sa mohol pripravovať v najlepších možných podmienkach. Sníval som o tom, že budem mať nejaký priestor, kde by som sa mohol stať lepším hráčom," povedal Tatar pre klubový web "Habs".

Tatarovo fitness centrum má rozlohu 1 200 metrov štvorcových a obsahuje viaceré tréningové priestory. Nachádza sa v ňom fitnes zóna, crossfit zóna, bojová zóna, aerobiková či kardio zóna. V ponuke nechýbajú ani služby fyzioterapeuta.

Vytvorila sa správna komunita ľudí

"Keď som prišiel na Slovensko a chcel som behať a trénovať, potreboval som navštíviť vždy viacero odlišných miest. Teraz je to všetko pokope," vysvetlil produktívny útočník, ktorého teší popularita jeho priestorov. "Spočiatku som nevedel, aká veľká bude návštevnosť, ale neskôr sem začali chodiť hráči z NHL aj iných európskych líg, pretože si obľúbili tunajšiu atmosféru. Snažíme sa pre nich pripraviť čo najlepšie podmienky."

Ilavský rodák priznal, že sa vo "fitku" vytvorila správna komunita ľudí. Preto zostáva v priestoroch centra aj po skončení tréningov. "Po tom, čo sa začala letná príprava, tu trávim skoro každý deň okrem víkendov. Aj po dokončení cvičení sedím s kamarátmi, rozprávame sa a dám si kávu. Niekedy aj tri hodiny po tom, čo som skončil. Dubnica nie je veľké mesto, takže sa navzájom mnohí poznáme," dodal Tatar.

